Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova – schimbări majore în legislație

Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări, stipulate în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie, menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate.

Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027, informează ansa.gov.md

Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, iar creșterea și reproducerea lor va fi interzisă:

Akbash Dog (Akbash) Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto) American Bandog (Bandog / Bandog american) American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american) Bullmastiff (Pitbullmastiff) Bully Kutta Campeiro Bulldog (Bulldog brazilian) Caucasian Shepherd Dog (Câine din Caucazul de Nord) Gull Dong (Gull Dog / Câine Gull) Wolfdog (Câine-lup) Wolfdog Hybrid (Hibrid lup–câine)

Această măsură, aliniată standardelor europene, vine să asigure condiții de protecție și bunăstare a animalelor, dar și să ne protejeze copiii, vecinii, deținătorii de animale, prevenind tragediile care pot apărea din gestionarea dificilă a unor instincte agresive puternice a animalelor.

În acest context, ANSA îndeamnă cetățenii să se abțină de la procurarea sau reproducerea raselor de câini menționate, astfel încât, la momentul intrării în vigoare a legii, să nu se afle în situații de conflicte cu prevederile legale.

Totodată, actul reflectă principiile Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, ratificată de Parlament prin Legea nr. 306/2024, care pune accent pe:

– responsabilitatea deținătorilor de animale,

– prevenirea reproducerii necontrolate,

– reducerea riscurilor pentru siguranța publică,

– asigurarea unui echilibru între bunăstarea animalelor și interesul public.

ANSA invită cetățenii să dea dovada de înțelegere și responsabilitate.Vă îndemnăm, să alegeți conștient viitorii patrupezi, optând pentru rase care se integrează ușor în ritmul comunitar, unde fiecare om și fiecare animal se simt în siguranță.

Angajamentul de a respecta noile reguli este cea mai înaltă formă de iubire față de animalul propriu și față de comunitate în general.

ANSA va asigura informarea publicului și aplicarea prevederilor legii, în limitele competențelor legale.