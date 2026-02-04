Posibilă schemă de jaf pe traseul Gura Căinarului – Trifănești

Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă. transmite stiri.md.

Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă aprinsă, o persoană aflată pe marginea drumului, care părea să împingă un cărucior defect. Intenționând să ajute, șoferul a oprit, transmite Știri.md.

„Am observat pe marginea drumului o persoană care căra un cărucior fără o roată. Am oprit și am întrebat dacă are nevoie de ajutor. Mi-a spus să cobor din mașină și să-l ajut”, a relatat acesta.

După ce a coborât, șoferul spune că a realizat rapid că situația este suspectă. „M-am apropiat și am văzut că, de fapt, roata nici nu exista. Totul era ruginit. L-am întrebat unde se duce, dar se bâlbâia. În acel moment am observat cum, dintre copaci, alergau spre mine patru indivizi”, povestește bărbatul.

Potrivit lui, unul dintre bărbați a încercat să îl apuce de mână, iar realizând pericolul, a fugit imediat spre automobil. „Am înțeles că treaba nu e bună. Am fugit, m-am urcat în mașină și am plecat. Ei au încercat să se bage în fața mașinii, dar am mers înainte și s-au dat într-o parte. Cu geamul deschis se auzea: «Hai după dânsul»”, a mai declarat șoferul.

La scurt timp, ajuns în apropiere de Ivanovca, acesta susține că alte două persoane s-au poziționat pe carosabil, încercând din nou să îl oprească. „La oprirea din Ivanovca, încă două persoane s-au pus în mijlocul drumului. Nu m-am oprit. Atunci am înțeles că toți aveau legătură și că este o schemă prin care opresc oameni sub pretextul ajutorului, dar în realitate pentru a-i jefui”, a spus bărbatul.

La final, acesta lansează un apel public către toți participanții la trafic, îndemnând la prudență sporită pe timp de noapte. „Vreau să atenționez toți șoferii și toate persoanele care circulă noaptea: fiți extrem de prudenți. Pe timp friguros vrei să faci o faptă bună, dar îți poți pierde viața. Prudență maximă și atenție la orice situație”, a conchis șoferul.

