De ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari și ce trebuie de verificat – explicații de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă următoarele clarificări pentru o corectă informare a consumatorilor.

Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul reglementat. Astfel, unele facturi pot include: datorii acumulate din perioadele anterioare, indicate clar în factură; un consum mai mare de resurse energetice, determinat de temperaturile scăzute din luna ianuarie; specificul consumului unui tip anumit de consumator (suprafața și performanța energetică a locuinței, echipamente utilizate), aspect ce poate fi verificat la rubrica ”istoric de consum”.

În luna ianuarie a acestui an au fost înregistrate temperaturi semnificativ mai scăzute, ceea ce a condus, firește, la creșterea consumului pentru asigurarea confortului termic în locuințe.

În aceste condiții Agenția îndeamnă consumatorii să adopte un consum rațional și eficient de resurse energetice, adaptat necesităților reale și condițiilor climaterice, contribuind astfel la o gestionare corectă a cheltuielilor din facturi.

De asemenea, ANRE atenționează că în ultima perioadă, în spațiul public sunt distribuite frecvent imagini ale facturilor, care indică valori ridicate pentru consumul de energie electrică, gaze naturale sau energie termică, fără a fi oferit întotdeauna contextul complet al acestora.

Informațiile afișate online prezintă adesea doar anumite elemente ale facturii, cum ar fi doar valoarea spre plată, nu factura integrală, sau sunt observate unele elemente ale facturii vădit neautentice, ceea ce nu reflectă, în cele mai multe cazuri, situația reală.

Aceste postări sunt, de regulă, însoțite de mesaje distorsionate, cu un caracter social sau politic negativ, majoritatea fiind postate de utilizatori anonimi sau fără identitate reală, cu scop de a transmite mesaje denaturate și a provoca discuții de panică printre consumatori.

Pentru a evita interpretările eronate, ANRE recomandă consumatorilor: să verifice cu atenție structura completă a facturii, inclusiv rubrica privind datoriile; să consulte istoricul consumului; să contacteze furnizorul pentru clarificări punctuale; să apeleze Linia de informare ANRE, pentru consultanță specializată (080010008).

O informare completă și corectă este esențială pentru gestionarea eficientă a consumului de resurse energetice.