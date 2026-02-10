În timp ce pescuia, mașina a alunecat în râul Nistru, dar…noroc de niște tufișuri

Automobilul unui bărbat era cât pe ce să ajungă în râul Nistru. Din cauza poleiului, mașina parcată în apropiere a alunecat și se îndrepta spre râu. Din fericire, aceasta s-a oprit în tufișuri și nu s-a scufundat.

Șoferul automobilului, care se afla pe malul Nistrului la pescuit, a reușit să ceară ajutorul salvatorilor din Bender, informează stiri.md cu referire la  autoritățile transnistrene.

La fața locului au intervenit salvatorii din regiunea transnistreană și, cu ajutorul unui camion de serviciu, mașina de marca Mercedes a fost scoasă din apă.


