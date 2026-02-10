Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” au participat la o lecție despre riscurile corupției / GALERIE FOTO

La Colegiul „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca a avut loc o activitate informativă dedicată prevenirii corupției. Lecția a fost susținută de profesoara Tatiana Iliuhin, membră a Consiliului de Etică, și a avut tema „Corupția, un pericol pentru societate”.

În cadrul întâlnirii, elevii și cadrele didactice au primit broșuri informative care explică ce înseamnă corupția, ce forme poate avea și ce efecte produce asupra comunității. Scopul activității a fost creșterea nivelului de informare și responsabilizarea participanților în ceea ce privește prevenirea acestui fenomen.

Profesoara a vorbit despre importanța integrității, a onestității și a respectării legii. Ea a accentuat că fiecare persoană are un rol în combaterea corupției și că schimbarea începe prin alegeri corecte făcute zi de zi.

Totodată, activitatea a scos în evidență rolul educației juridice în formarea tinerilor. Prin astfel de lecții, elevii învață să recunoască comportamentele corupte și să le respingă, devenind cetățeni mai responsabili.

Inițiativa face parte din eforturile instituției de a promova valori sănătoase și de a contribui la formarea unei generații care respectă regulile și acționează cu corectitudine.