Ziua Siguranței pe Internet / VIDEO

Internetul face parte din viața noastră de zi cu zi, însă siguranța în mediul online rămâne o provocare reală, mai ales pentru copii și tineri. Tocmai din acest motiv, în contextul Zilei Siguranței pe Internet, marcată anual în a doua zi de marți a lunii februarie, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a fost pus accent pe importanța educației digitale și a protecției în spațiul virtual.

Cei interesați trebuie să știe că biblioteca pune la dispoziția comunității o sală multimedia, cu acces gratuit de luni până vineri, între orele 08:00–17:00, un spațiu sigur pentru informare, studiu și activități educaționale digitale.

Despre semnificația acestei zile și regulile de bază pentru siguranța online ne-a vorbit Sofia Sîrbu, bibliotecar principal, care a subliniat necesitatea protejării datelor personale și a utilizării responsabile a internetului.

Printre măsurile esențiale pentru un plus de siguranță digitală se numără: evitarea distribuirii datelor personale, neaccesarea linkurilor suspecte, actualizarea constantă a aplicațiilor, utilizarea parolelor puternice și raportarea comportamentelor dubioase din mediul online.

Lansată în anul 2004 ca parte a unui proiect european și coordonată ulterior de rețeaua INSAFE, Ziua Siguranței pe Internet este marcată astăzi în peste 190 de țări, devenind una dintre cele mai importante campanii globale de conștientizare privind securitatea digitală.