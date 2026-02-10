Gripa sezonieră bate în retragere – numărul de cazuri raportate a scăzut, într-o săptămână, cu 35 la sută

Foto: pixabay.com

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în perioada 2 – 8 februarie 2026, au fost înregistrate 4967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă.

  În perioada menționată, au fost raportate 283 de cazuri de gripă sezonieră, cu 35% mai puține comparativ cu săptămâna trecută. Cazuri de COVID-19 nu au fost înregistrate.
Medicii recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate; respectarea regulilor de igienă, inclusiv igiena mâinilor, igiena respiratorie; respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise; purtarea măștilor în instituțiile medicale; adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii; menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.

