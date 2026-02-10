Mâine, 11 februarie, în intervalul 10:00-15:00, sunt planificate lucrări de mentenanță la unele servicii prestate de CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale vă informează că, la data de 11 februarie 2026, începând cu ora 10:00 până la orele 15:00, sunt planificate, în colaborare cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, lucrări de mentenanță a următoarelor servicii prestate: ,,Contul personal de asigurări sociale (Acces CPAS)”, ,,e-Cerere Restituirea sumelor din BASS”, ,,e-Cerere Corectarea plăților la BASS”, ,,e-Cerere Eșalonarea penalităţilor la BASS”.

  Lucrările planificate au drept scop asigurarea funcționării optime și sigure a resurselor informatice, precum și a serviciilor electronice oferite cetățenilor și mediului de afaceri.
În context, este posibil ca accesul la aceste servicii să fie temporar restricționat.

