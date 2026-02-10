La Florești a avut loc turneul de volei în memoria eroilor căzuți în Afganistan

Recent, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești a organizat și desfășurat Turneul de volei în memoria eroilor căzuți în războiul din Afganistan. Competiția a reunit 6 echipe masculine de seniori, care au demonstrat spirit sportiv, fair-play și respect față de memoria celor comemorați.

Clasamentul final al turneului:

Locul unu – echipa „Forța” Florești, căpitanul echipei Colța Gabriel;

Locul doi – echipa „Florești Gaz”, căpitanul echipei Verhovețchi Nicolae, veteran al războiului din Afganistan;

Locul trei – echipa „Școala Profesională Florești”, antrenor Mașurceac Aliona;

Locul patru – echipa Liceul Teoretic „Miron Costin”, antrenor Bogdan Ion;

Locul cinci – echipa „Generația X”, căpitan Viorel Paladii;

Locul șase – echipa „Sănătăuca”, căpitan Vlad Bunduchi.

Acest turneu reprezintă un simbol al recunoștinței față de eroii căzuți și un prilej de a transmite generațiilor tinere lecția responsabilității, demnității și respectului.


