La Florești a avut loc turneul de volei în memoria eroilor căzuți în Afganistan

Recent, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești a organizat și desfășurat Turneul de volei în memoria eroilor căzuți în războiul din Afganistan. Competiția a reunit 6 echipe masculine de seniori, care au demonstrat spirit sportiv, fair-play și respect față de memoria celor comemorați.
Clasamentul final al turneului:
Locul unu – echipa „Forța” Florești, căpitanul echipei Colța Gabriel;
Locul doi – echipa „Florești Gaz”, căpitanul echipei Verhovețchi Nicolae, veteran al războiului din Afganistan;
Locul trei – echipa „Școala Profesională Florești”, antrenor Mașurceac Aliona;
Locul patru – echipa Liceul Teoretic „Miron Costin”, antrenor Bogdan Ion;
Locul cinci – echipa „Generația X”, căpitan Viorel Paladii;
Locul șase – echipa „Sănătăuca”, căpitan Vlad Bunduchi.
Acest turneu reprezintă un simbol al recunoștinței față de eroii căzuți și un prilej de a transmite generațiilor tinere lecția responsabilității, demnității și respectului.
