Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu

În august 2024, un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit informațiilor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat pe 13 august.

Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, au mai fi reținuți tatăl edilului, medicul morfopatolog și un consătean. Potrivit surselor UNIMEDIA primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul – la bătaie.

Primarul localității Frumușica, raionul Florești, suspectat de implicare într-un omor comis acum șapte ani, a rămas fără sprijinul politic al PAS. Formațiunea anunță că edilul nu a fost niciodată membru de partid, deși a candidat pe listele sale la ultimele alegeri locale.

Poliția Republicii Moldova a oferit detalii noi despre crima comisă în urmă cu șapte ani, în satul Frumușica, raionul Florești. Potrivit instituției, victima ar fi fost exploatată prin muncă la o fermă deținută de primarul din partea PAS. „Întrucât pentru acumularea probatoriului și demararea investigațiilor procedura prevede deshumarea victimei, s-a recurs la acest fapt și a fost efectuată o nouă expertiză medico-legală. Rezultatele acesteia au confirmat că decesul a survenit în urma maltratării”, precizează oamenii legii.

Nevinovat se declară și medicul morfopatolog, care ar fi falsificat certificatul de expertiză al bărbatului bătut mortal de primarul satului Frumușica din raionul Florești.

Soția bărbatului bătut mortal de primarul satului Frumușica din raionul Florești, acum 7 ani, Iulia Cujbă, spune că se teme de edil. „El m-a chemat la dânsul în cabinet și mi-a zis că mă va da în judecată”, a declarat aceasta. Potrivit femeii, victima era vânătă la ochi, iar loviturile au fost atât de puternice, încât i-au fost fracturate coastele.

Pe 15 august, primarul, tatăl edilului și medicul morfopatolog din satul Frumușica, raionul Florești, suspectați de uciderea unui bărbat acum 7 ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.