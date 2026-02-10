Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii recrutează membri pentru Consiliul consultativ al copiilor și adolescenților

Dacă ai 12–18 ani și vrei ca vocea ta să fie auzită și să conteze, te invităm să aplici. În Consiliu, copiii și adolescenții ne ajută să înțelegem mai bine ce este important pentru ei și să facem programe, servicii și materiale mai utile și mai prietenoase pentru copii. Înainte să decizi, vrem să ai toate informațiile: de ce există Consiliul, ce vei face și cum te vom sprijini ca participarea ta să fie sigură și respectuoasă.

Aplică până la 18 februarie 2026 completând formularul accesând linkul.

Important: Poți aplica indiferent de zona în care trăiești, etnia ta, limba pe care o vorbești, confesiunea religioasă pe care o practici, situația familială sau reușita școlară, nevoile de suport pe care le ai, inclusiv dacă ai dizabilități sau abilități diferite. Ne dorim un grup divers, în care fiecare copil se simte inclus și ascultat.

De ce facem asta?

Dezvoltăm programe, produse și servicii pentru copii și tineri și vrem să fie cât mai potrivite pentru nevoile reale ale copiilor și adolescenților.

Voi știți cel mai bine:

Ce e important pentru voi;

Ce funcționează și ce nu;

Ce ar trebui schimbat ca să fie mai bine pentru copii și adolescenți/adolescente.

Dacă vrei să vezi mai multe despre ce facem: www.12plus.md, www.cnpac.md și www.barnahus.md.

Cu ce te vei implica (poți alege ce ți se potrivește, nu trebuie să faci „tot”)?

Să spui ce probleme sunt importante pentru copii și adolescenții de vârsta ta (ce e greu, ce lipsește, ce ar ajuta);

Să ne ajuți să facem limbajul mai simplu și mai prietenos;

Să vii cu idei pentru programele, materialele sau activitățile pentru copii și adolescenți;

Să participi la ateliere, consultări, sondaje sau discuții (online și/sau față în față);

Să ne spui dacă ceva funcționează și ce ar trebui schimbat în felul în care organizația noastră lucrează cu și pentru copii și adolescenți;

Dacă vrei, te poți implica și în campanii (advocacy) sau inițiative conduse de copii și adolescenți/ adolescente.

Când și cum ne întâlnim?

Întâlnirile sunt cu prezență fizică și uneori online (format hibrid);

Pentru întâlnirile cu prezență fizică, CNPAC acoperă cheltuielile de deplasare, cazare și alimentație pentru copii și adolescenți/adolescente;

Pentru însoțitor (părinte/îngrijitor), cheltuielile de transport vor fi returnate;

Întâlnirile sunt facilitate de un specialist cu experiență;

Prima întâlnire: 14–15 martie 2026, Chișinău (revenim în timp util, cu informații despre locație);

La prima întâlnire ne cunoaștem, formăm grupul și discutăm despre cum arată o participare etică și semnificativă.

Dacă mă răzgândesc?

E în regulă.

Participarea este 100% voluntară;

Participi doar la activitățile la care vrei;

Te poți retrage oricând, fără să dai explicații;

Dacă te simți inconfortabil, poți anunța mentorul tău (îți dăm numele și contactul) sau echipa CNPAC.

Dacă ai până la 16 ani, înainte de participare este important să avem acordul semnat al părintelui/ îngrijitorului (Modelul Acordului va fi expediat prin email).

Confidențialitate și siguranță

Păstrăm informațiile tale confidențiale și cerem același lucru și celorlalți membri;

Opiniile tale vor fi luate în considerare concret în decizii și rapoarte și vei primi feedback despre ce s-a schimbat datorită contribuției tale;

Nu vom lega comentariile/opiniile tale de numele tău atunci când vorbim public despre rezultatele Consiliului (vorbim despre ce a spus grupul, în general).

Excepție importantă: dacă aflăm informații care arată că tu sau altcineva ar putea fi în pericol (de exemplu, vătămare fizică/sexuală), vom anunța specialiștii care pot ajuta la menținerea siguranței.

Numele și imaginile (doar cu acord)

Vrem să îți mulțumim și, uneori, să facem vizibilă contribuția Consiliului;

Dacă vrem să folosim numele sau imaginea ta (poze/video), facem asta doar după ce discutăm cu tine și cu părintele/îngrijitorul tău (dacă e cazul) și numai dacă sunteți de acord.

Procesul de selecție

Selectarea noilor membri se face în două etape:

Etapa 1 – Verificarea aplicațiilor

Ne uităm la ce ne scrii: de ce vrei să participi, dacă poți veni la întâlniri și dacă vrei să lucrezi într-un grup divers și respectuos.

Pe 20 februarie 2026, te vom contacta prin email dacă ai fost selectat/ă pentru etapa următoare.

Etapa 2 – Discuție prietenoasă

Candidații preselectați vor fi invitați la o scurtă discuție online sau la telefon, pentru a ne cunoaște mai bine și să vedem dacă rolul ți se potrivește.

Important: nu ne uităm la note sau cât de „bine” scrii. Ne interesează ideile tale și dorința de a contribui.

Procesul de participare se desfășoară conform Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, ghidurilor UNICEF și UNHCR privind participarea copiilor și Politicii CNPAC de protecție a copilului.

Pentru a afla mai multe despre Consiliul consultativ al copiilor și adolescenților/adolescentelor (chiar dacă decizi să nu participi), te rugăm să contactezi:

068 64 80 20 (în intervalul de timp 10:00–18:00)

ababachisvili@cnpac.md

Această activitate este realizată cu sprijinul Eriks Development Partner.