Comercializarea ouălor, laptelui cărnii sau mierei, direct din propria curte – perfect valabilă

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte.

Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de a facilita accesul consumatorilor la produse autohtone proaspete și de calitate, eliminând intermediarii și birocrația.

Pentru a beneficia de această oportunitate, proprietarii de animale trebuie să respecte câteva condiții esențiale de siguranță alimentară, informează ansa.gov.md

În conformitate cu Ordinul ANSA, Nr. 57 din 08-02-2023 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor de certificare sanitar-veterinară, procesul de circulație și valorificare a produselor de origine animală este strict reglementat pentru a preveni riscurile de sănătate publică. Principalele aspecte vizate de regulament includ:

1.Monitorizarea strictă a stării de sănătate a animalelor: Doar animalele sănătoase, monitorizate periodic și înregistrate în Registrul de Stat al Animalelor, pot furniza produse destinate consumului uman;

2.Responsabilitatea deținătorului de animale: Proprietarii sunt obligați să asigure asistența veterinară și să consemneze toate intervențiile și tratamentele în carnetul de sănătate al animalului.

Deci, dreptul de a comercializa surplusul de produse alimentare (lapte, carne, ouă, miere, etc.) îl au persoanele fizice, care își înregistrează animalele și dețin Carnetul de sănătate ale acestora.

Carnetul de sănătate al animalului reprezintă „pașaportul” de calitate, care garantează că animalul nu a fost tratat cu substanțe interzise și că este liber de boli transmisibile.

ANSA recomandă persoanelor fizice, care își vând surplusul de produse alimentare din propriile gospodării:

!Nu comercializați produse fără a deține documentele de certificare menționate în Regulamentul ANSA;

!Produsele se vor obține în condiții de igienă și nu vor proveni de la animale aflate sub restricții sanitar-veterinare;

!Vânzarea produselor se va face în locuri special amenajate (piețe agroalimentare autorizate) sau direct din gospodărie;

!Asigurați-vă că transportarea produselor alimentare se face în condiții optime de temperatură și igienă;

!Contactați periodic medicul veterinar din regiune pentru actualizarea datelor cu privire la sănătatea animalelor.