Vârstnicii din raionul Drochia, implicați în procesul decizional

În perioada ianuarie-februarie 2026, AO ,,CASMED”, în parteneriat cu AO „Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova”, au desfășurat mese rotunde consultative în diferite raioane ale Republicii Moldova, în cadrul proiectului ,,INSPIRĂ Moldova”.

Prev 1 of 12 Next

În cadrul acestor activități, au participat și membrii Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia.

Evenimentul a fost găzduit de sala de ședințe a Consiliului raional Drochia, la care au fost invitați reprezentanți ai Consiliului raional, ai autorităților publice locale de nivelul I, ai prestatorilor de servicii sociale și medicale, precum și lideri și reprezentanți ai grupurilor de vârstnici din raion.

Scopul mesei rotunde a fost: Identificarea necesităților primordiale ale persoanelor vârstnice, colectarea propunerilor și recomandărilor în vederea îmbunătățirii politicilor și inițiativelor ce vizează vârstnicii.

Fiind reuniți într-un dialog deschis despre provocările cu care se confruntă seniorii și despre soluțiile care pot face comunitatea mai prietenoasă vârstei, participanții s-au implicat activ în discuții și lucru în grup, aducând în prim-plan nevoi reale. Au analizat cu minuțiozitate barierele existente și au formulat recomandări, menite să îmbunătățească participarea civică și accesul vârstnicilor la servicii.

Au fost identificate cele mai stringente probleme ale persoanelor vârstnice, principalele obstacole și provocări în accesarea serviciilor sociale, medicale, de îngrijiri la domiciliu și luarea deciziilor locale.

Propunerile și recomandările formulate au fost transmise pentru a fi prezentate în cadrul Forumului Seniorilor, care va avea loc pe 26 februarie, urmând a fi înaintate autorităților naționale.

Întâlnirea a demonstrat încă o dată că experiența de viață a seniorilor este o resursă valoroasă pentru dezvoltarea comunităților locale.

Această activitate a fost desfășurată cu suportul financiar al UE în cadrul proiectului „Inspira Moldova”. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitate exclusiva a Proiectului „Consolidarea participării vârstnicilor din Moldova în procesul decizional”.

Alexandra POSTOVAN, Coordonatoarea Grupului de Inițiativă ,,Ambasadorii Maturității”, or. Drochia