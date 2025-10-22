Cine sunt candidații pe care PSRM și PAS i-au înaintat pentru funcția de primar în comuna Cremenciug?

Igor Chirița de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Lidia Vacari, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate sunt candidații pentru alegerile locale noi din comuna Cremenciug, raionul Soroca. Amintim că în vara acestui an Anatolie Pînzaru, fostul primar al comunei Cremenciug, în funcție de 30 de ani, și-a depus mandatul.

Menționăm că Igor Chirița este din satul Sobari, parte a comunei Cremenciug și în prezent deține interimatul funcției de primar. Lidia Vacari, este fostă primară a satului Oclanda, dar de baștină este din satul Cremenciug.

