Cine sunt candidații pe care PSRM și PAS i-au înaintat pentru funcția de primar în comuna Cremenciug?

De către
Vadim Șterbate
-
0
89

Igor Chirița de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Lidia Vacari, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate sunt candidații pentru alegerile locale noi din comuna Cremenciug, raionul Soroca. Amintim că în vara acestui an Anatolie Pînzaru, fostul primar al  comunei Cremenciug, în funcție de 30 de ani, și-a depus mandatul. 

Menționăm că Igor Chirița este din satul Sobari, parte a comunei Cremenciug și în prezent deține interimatul funcției de primar. Lidia Vacari, este fostă primară a satului Oclanda, dar de baștină este din satul Cremenciug.

VEZI ȘI:

Cel mai experimentat primar din raionul Soroca își depune mandatul

Anatolie Pînzaru – primarul care a muncit din toată inima pentru sat / VIDEO


Articolul precedentCurs valutar, 22 octombrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu 8 bani
Articolul următorLa 3 noiembrie demarează procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.