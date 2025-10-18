A demarat campania electorală pentru alegerile locale din satul Cremenciug

  Ieri, 17 octombrie 2025, a demarat campania electorală pentru alegerile locale din satul Cremenciug.  În acest context, Comisia Electorală Centrală  îndeamnă concurenții electorali să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate.

Vă reamintim că, actualmente funcția de primar interimar al comunei Cremenciug este ocupată de consilierul PSRM, Igor Chirița.

Fostul primar, Anatolie Pânzaru, care a deținut această funcție timp de 30 de ani a demisionat din motive personale. Acesta câștigase alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 cu 69,29 procente din voturi.

Potrivit CEC, pe durata campaniei electorale, candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice.

De asemenea, autoritățile, instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite sau acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate.

Totodată, concurenților electorali le este interzis să organizeze concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul acestora a sloganelor sau altor mesaje și distribuirea materialelor ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la evenimente în scop de promovare politică.

În perioada campaniei electorale, concurenții pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării acestora în termeni și condiții egale.

 


