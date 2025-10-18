Statul, la mâna omului lui Plahotniuc?

Compania unui personaj, care ar fi făcut parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc în perioada statului capturat, oferă servicii de mentenanță a sistemelor informatice ale unor instituții cheie. Este vorba de firma lui Onisim Popescu, în care deține o cotă parte de 49%, scrie cusens.md. În ultimii șase ani, aceasta a câștigat, pe bandă rulantă, licitații în valoare totală de peste 329 de milioane de lei, anunțate de mai multe instituții, printre care: Banca Națională a Moldovei, Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră sau CNAS, dar și Agenția Servicii Publice, care gestionează baze de date ce conțin informații cu caracter personal despre toți cetățenii acestei țări. Afacerile cu statul au continuat chiar și atunci când Popescu, dar și o altă firmă de-a sa, implicată, potrivit procurorilor, într-o schemă de spălare de bani în favoarea oligarhului, au intrat în vizorul Serviciului de Informații și Securitate. Mai multe detalii, în anchetă.

Documentul la care face referire judecătoarea este ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), din 25 ianuarie 2024, unde atât omul de afaceri, Onisim Popescu, cât și firma sa, S&T IT Services SRL, apar alături de alte 68 de persoane fizice și juridice care ar face parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc.

De asemenea, în acel ordin sunt și liste cu persoane asociate lui Ilan Șor, dar și oameni de afaceri controversați – toți subiecți ai unor sancțiuni internaționale. Între timp, lista a mai fost completată și cu alte nume.

SORIN BRUMĂ, avocatul lui Onisim Popescu: Noi am manifestat dezacordul față de toate actele emise de autorități, de aceea vedem ce va spune justiția. Reporter: De când clientul dumneavoastră se cunoaște cu Vladimir Plahotniuc? SORIN BRUMĂ, avocatul lui Onisim Popescu: Eu nu vă pot spune nicio informație la acest capitol, dar, din câte cunosc, nu are nicio legătură dumnealui cu persoana pe care ați menționat-o, nici nu o avut. De aceea și este contestat în judecată actul care este emis de autoritate.

Onisim Popescu este un om de afaceri care deține sau este beneficiar efectiv al cinci companii, dintre care trei în domeniul tehnologiilor informaționale și doar una, S&T IT Services SRL, figurează în ordinul directorului SIS. Anterior, aceasta se numea Bass Systems SRL și este vizată într-un dosar penal, pentru că ar fi fost folosită într-o schemă de spălare de bani, a cărei beneficiar final ar fi fost Vladimir Plahotniuc, pe atunci liderul Partidului Democrat din Moldova, care guverna țara.

Mai exact, Bass Systems SRL a câștigat mai multe licitații publice, pentru furnizarea de utilaje, softuri și alte servicii IT de care au beneficiat societatea pe acțiuni cu capital de stat „Moldtelecom” și BB-Dializă SRL, responsabilă de parteneriatul public-privat în domeniul dializei din Republica Moldova. Ulterior, o parte din banii încasați, inclusiv de Bass Systems SRL, dar nu numai, ar fi fost transferați, potrivit procurorilor, către două companii offshore: Vanguard International LTD din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite și Vanguard International Group LTD din Apia, capitala statului Samoa, o țară insulară din Pacificul de Sud. Ambele firme sunt deținute de Vladimir Plahotniuc. Nu știm suma exactă care ar fi fost transferată de Bass Systems SRL către firmele lui Plahotniuc, însă procurorii au documentat că, în perioada 2016-2019, din offshore i-au fost virați: 11,5 milioane de lei, peste 900 mii de dolari și peste 9 milioane de euro, sub formă de dividende, împrumut sau repartizarea beneficiului, direct pe conturile lui Plahotniuc.

Bass Systems SRL nu e singura companie a lui Onisim Popescu care a avut sau are afaceri cu statul. O altă firmă de-a lui, S&T Mold SRL, în care deține, din 2020, 49% din capitalul social, câștigă constant licitații publice de milioane. Dacă până la căderea regimului oligarhic, compania câștiga, între 268 de mii de lei și 1,3 milioane de lei anual din afaceri cu statul, după fuga lui Plahotniuc din țară și preluarea parțială a afacerii de către Onisim Popescu, încasările de bani publici ale S&T Mold SRL au crescut semnificativ. Sumele încep de la 33 de milioane de lei până la peste 91 de milioane de lei anual.

Potrivit datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, în ultimii șase ani, S&T Mold SRL a încheiat 118 contracte cu 19 instituții și companii cu capital de stat, în sumă totală de peste 329 de milioane de lei. În topul structurilor de stat care au ales serviciile acestei companii IT sunt: Agenția Servicii Publice, Banca Națională a Moldovei, Serviciul 112, Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Casa Națională de Asigurări Sociale, care, în ultimii șase ani, au încheiat între patru și 31 de contracte cu această companie, cu valori totale între 20 și 93 de milioane de lei. Am vrut să aflăm de la reprezentanții acestor instituții, a căror sisteme informatice sunt, mai mult sau mai puțin, lăsate pe mână companiei lui Onisim Popescu, dacă datele noastre sunt în siguranță. Agenția Servicii Publice, instituție care are în gestiune baze de date importante precum: „Registrul de Stat al Populației” sau „Registrul de Stat al Unităților de Drept”, într-un răspuns în scris, a menționat că S&T Mold SRL nu se regăsește în Ordinul SIS și nu s-a identificat niciun risc în legătură cu firma respectivă. Ce le-a scăpat cu vederea, însă, este că omul din spatele firmei, Onisim Popescu, este în această listă. Am mers la sediul Agenției Servicii Publice în încercarea de a discuta la acest subiect cu directorul instituției, Mircea Eșanu.

Reporter: Dorim să discutăm cu domnul Eșanu, încercăm de câteva zile să-l contactăm să stabilim un interviu. Paznic: Nu filmați, vă rog! Nu știu. Reporter: Sau ne dați voie să mergem să… Paznic: Nu vă dau voie. Reporter: Ok, chemați-l pe domnul Eșanu sau pe cineva din administrație pentru a discuta. Paznic: Sunați pe telefonul fix, care e acolo. Reporter: Acolo și sun, nimeni nu răspunde. Paznic: Și eu cu ce sunt vinovat.

În scris a preferat să ne răspundă la întrebări și Banca Națională a Moldovei, care a dat asigurări că firma lui Onisim Popescu „nu are acces la date confidențiale, nu administrează sisteme informatice ale BNM”, iar „intervențiile realizate sunt exclusiv de ordin tehnic”. Întrebat de ce solicitarea unui interviu video a fost ignorată, Maftei Pavel, expert consultant în cadrul Direcție comunicare și educație financiară a BNM, a spus că:

MAFTEI PAVEL, expert consultant, Direcția comunicare și educație financiară, BNM: Răspuns la întrebările care au fost adresate este. Faptul că nu s-a dat curs solicitării de a fi înregistrare video, asta înseamnă că nu a fost posibil.

Compania Națională de Asigurări Sociale ne-a răspuns, la fel, în scris, însă nu a precizat cât de mult acces are firma la datele pe care le deține. Serviciul Unic de Urgență 112 ne-a răspuns în scris, menționând că, în general, sunt mulțumiți de calitatea serviciilor prestate de S&T Mold SRL, cu excepția unei situații în care livrarea serviciilor s-a realizat cu întârziere, fapt pentru care firma a fost penalizată cu 178 500 de lei. De asemenea, ne-a dat asigurări că aceasta nu are acces la date. Iar Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a precizat, între altele, că „securitatea informațională este asigurată printr-un sistem complex de măsuri juridice, tehnico-organizatorice și economice, cu utilizarea mijloacelor tehnologice și alte mecanisme de protecție a informațiilor”. Doar Serviciul Vamal a acceptat să ne ofere un interviu în fața camerei de luat vederi. Vitalie Stratan, șeful Direcției dezvoltare și securitate informațională, ne spune că nu cunoaște despre faptul că Onisim Popescu, unul dintre proprietarii firmei care, în ultimii cinci ani, le oferă servicii IT, se află în vizorul SIS.

VITALIE STRATAN, șeful Direcției dezvoltare și securitate informațională a Serviciului Vamal: Serviciul Vamal nu dispune de acest ordin și nu a fost informat prin careva modalități despre astfel de situații. Mai mult, la orice licitație publică, conform Legii 131 din 2015, sunt în drept să participe orice companie, operator economic din Republica Moldova, iar modalitatea de verificare a fondatorilor nu ne aparține nouă, dar legislației ce stabilește modalitatea de realizare a licitațiilor publice. Prin urmare, acolo participă mulți operatori economici. Noi nu avem niciun document unde ar putea să figureze persoana în cauză. Chiar și contractul semnat în 2024, director general al companiei figurează altă persoană, nu aceasta.

Din spusele lui Vitalie Stratan, S&T Mold SRL este, se pare, singura companie IT din Republica Moldova care are capacitatea să ofere servicii de mentenanță a unor sisteme informatice pentru unele instituții de stat.

VITALIE STRATAN, șeful Direcției dezvoltare și securitate informațională a Serviciului Vamal: De exemplu, în anul 2024 au participat trei sau patru companii. Evident, la momentul de mentenanță, deservire a modulilor naționali, care sunt plasate pe anumite platforme informaționale, nu le cunosc. De aceea, ei nu au participat mai departe, ei au participat la anumite licențe, procurarea de licențe, licențe pentru mentenanța unor aplicații, unor sisteme, unor platforme. Dar acolo unde este nevoie de mentenanță însăși a sistemului vamal, care este un sistem foarte securizat, nu au capacități de cunoștință în acest domeniu și nu au participat alte companii decât, doar compania care are aceste capacități și cunoștințe.

Reporter: Și care este S&T Mold SRL? VITALIE STRATAN, șeful Direcției dezvoltare și securitate informațională a Serviciului Vamal: Care este S&T Mold SRL, probabil de aceea că ei participă și câștigă alte licitații la alte autorități în stat pentru că, într-adevăr, au echipe de profesioniști în mentenanța bazelor de date.

L-am căutat pe Onisim Popescu la sediul firmei sale, care se află într-o clădire de oficii din capitală, cu acces limitat. Paznicul de la intrare a încercat să ne facă legătură cu cineva din administrația companiei S&T Mold SRL. Niciun reprezentant al firmei, însă, nu a venit să discute cu noi. Cu toate acestea, Onisim Popescu ne-a răspuns, ulterior, la un mesaj expediat pe adresa de e-mail a companiei. Deși, am insistat să ne ofere un interviu în fața camerei de luat vederi, acesta a acceptat să ne răspundă doar în scris. La întrebarea, cum se face că S&T Mold SRL continuă să câștige licitații cu statul, deși numele lui figurează în lista persoanelor asociate lui Vladimir Plahotniuc, acesta a răspuns că deține „o participare minoră” în această companie care, în opinia lui, câștigă licitațiile cu statul „pe merite”. Acesta a ținut să precizeze că cei incluși „de SIS în listele persoanelor afiliate subiecților restricțiilor internaționale nu sunt echivalate după statut cu aceștia din urmă”. Prin urmare „autoritățile publice competente trebuie să întreprindă măsuri de precauție sporită, dar nu să îngrădească sau să interzică activitatea economică a persoanelor incluse în listele SIS, pentru că, de fapt, acestea nu sunt persoane sancționate”. Totodată, Popescu neagă că Bass Systems, care aparte în ancheta procurorilor anticorupție, are legătură cu transferurile din offshore în beneficiul lui Vladimir Plahotniuc. În prezent, atât Onisim Popescu, cât și firma sa, S&T IT Services SRL, au dat în judecată SIS cerând să fie scoși din Lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor.

Totuși, sunt sau nu datele noastre în siguranță în gestiunea unei companii afiliate lui Onisim Popescu? Am vrut să aflăm de la șeful SIS, Alexandru Musteața. La solicitarea de interviu, ni s-a comunicat în scris că: „tematica propusă nu se încadrează în limitele comunicării publice permise și, prin urmare, nu poate fi onorată printr-un interviu”.

Reporter: Domnule Musteața… ALEXANDRU MUSTEAȚA, directorul Serviciului de Informații și Securitate: Iar voi, eu nu dau interviu! Nu vă supărați, vă rog să vă adresați la comunicarea publică. Reporter: Păi, am încercat prin această metodă și tot nu am reușit. ALEXANDRU MUSTEAȚA, directorul Serviciului de Informații și Securitate: O să vă dea un răspuns, nu vă supărați. Reporter: Dar, vă rog, doar să ne spuneți de ce Onisim Popescu, un om din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, continuă să câștige tendere? ALEXANDRU MUSTEAȚA, directorul Serviciului de Informații și Securitate: Nu dau interviu! Reporter: Dar de ce, de ce nu doriți? ALEXANDRU MUSTEAȚA, directorul Serviciului de Informații și Securitate: Îmi pare rău, vă rog să vă adresați la Serviciul de Informații și Securitate, la comunicarea publică, în scris. Colegii mei o să vă pregătească un răspuns pe care o să putem să vi-l dăm. Atât pot să vă răspund. Vă mulțumesc, o seară bună!

În schimb, a acceptat să discute cu noi la acest subiect Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, autoritate responsabilă, din decembrie 2023, atunci când a fost creată de Guvern, să asigure un nivel ridicat de securitate pentru rețelele și sistemele informatice esențiale pentru funcționarea societății și a statului.

Reporter: Cine este responsabil de asigurarea securității cibernetice a sistemelor informatice care conțin date cu caracter personal și sunt în gestiunea instituțiilor publice? MIHAI LUPAȘCU, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică: Pentru fiecare sistem informațional este un posesor, un administrator și acel posesor al sistemului informațional e responsabil de integritatea datelor și confidențialitatea lor. Reporter: Onisim Popescu – vă spuneți ceva acest nume? MIHAI LUPAȘCU, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică: Nu. Reporter: Această persoană este inclusă în ordinul elaborat de Serviciul de Informație și Securitate. Considerați acesta un risc pentru datele cetățenilor? MIHAI LUPAȘCU, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică: Există o potențială vulnerabilitate atunci când companii afiliate persoanelor dubioase sau cu trecut infracțional, sau condamnate au acces la sistemele critici ale statului.

Noi vom urmări, în continuare, cum se cheltuie banii publici, dar și cine sunt adevărații beneficiari ai afacerilor cu statul, pentru că vrem să fii un cetățean informat și greu de manipulat. Iar dacă vrei să ne susții activitatea, o poți face printr-o donație. Detalii, în descriere, dar și pe cusens.md/donație.