Cum se udă corect „fericirea feminină”? Sfaturile specialiștilor pentru o plantă sănătoasă

Spathiphyllum, cunoscută și ca „fericirea feminină”, este una dintre cele mai îndrăgite plante de interior. Are frunze verzi lucioase și flori albe elegante, dar pentru a se menține frumoasă și sănătoasă are nevoie de o îngrijire atentă, mai ales când vine vorba de udare.

Specialiștii spun că planta iubește umezeala, dar nu suportă apa în exces. Solul trebuie să fie mereu ușor umed, nu îmbibat. Regula de bază este simplă: udă planta atunci când stratul superior al pământului, de aproximativ 1-2 centimetri, s-a uscat. De obicei, acest lucru se întâmplă o dată la 7-10 zile.

Dacă planta este amplasată într-un loc luminos, pământul se va usca mai repede. În schimb, la umbră va fi nevoie de mai puțină apă. Tipul de sol contează și el: amestecurile ușoare, precum turba sau perlitul, rețin mai puțin timp umezeala decât cele mai grele, cum ar fi argila. Un strat subțire de mulci la suprafață ajută la păstrarea umidității mai mult timp.

Temperatura ideală pentru Spathiphyllum este între +18 și +29 de grade Celsius, iar umiditatea aerului ar trebui să fie de 40-60%. Când aerul este mai cald și mai uscat, planta are nevoie de udare mai frecventă.

De asemenea, ghivecele mici se usucă mai repede decât cele mari, de aceea trebuie verificate mai des. Este important ca vasul să aibă o gaură de scurgere, pentru ca apa să nu stagneze la rădăcină.

Respectând aceste reguli simple, „fericirea feminină” va înflori des și va aduce un strop de prospețime și eleganță în locuința ta.