Ce dinte doare? Așa îți dai seama imediat ce afecțiune ai

Spune-mi ce dinte te doare şi îţi spun de ce suferi! Aşa îţi dai seama imediat ce afecţiune ai, spun medicii. E mai simplu decât te-ai fi aşteptat.

Ai dureri ale danturii des? Doctorii specializaţi în medicină alternativă îţi explică la ce detalii trebuie să fii atent pentru a afla ce probleme de sănătate indică acest lucru. Aşa îţi dai seama imediat ce afecţiune ai. De exemplu, incisivii superiori şi cei inferiori au legătură cu rinichii şi urechile, iar caninii cu ficatul şi vezica biliară.

În cazul în care te dor premolarii, este posibil să ai probleme cu plămânii. Conform medicinei alternative, problemele de sănătate sunt doar o acumulare a afecţiunilor generate în alte zone ale corpului. Astfel, dacă ai des dureri de molari, ar trebui să faci nişte investigaţii ale sistemului digestiv, pancreasului sau splinei. De asemenea, măselele de minte sunt asociate intestinului subţire şi inimii.

Specialiştii recomandă pacienţilor să fie atenţi la mesajul pe care-l transmit organele. Otita, nefrita sau cistita dau dureri la nivelul incisivilor superiori sau inferiori, aşa că ai mare grijă! Dacă te afli în situaţia în care te dor caninii, e clar. Este foarte posibil să ai colecistită sau hepatită.

Suferinţa la nivelul premolarilor indică reacţii alergice, colită sau chiar pneumonie, iar cea a molarilor poate dezvălui un ulcer gastric, o pancreatită sau o anemie.

Desigur, cauza principală a acestor dureri poate fi o infecţie dentară, motiv pentru care pacienţilor li se recomandă, în primul rând, un consult stomatologic.

Cum scapi de durerea de dinţi în mod natural

Deşi este indicat ca orice problemă legată de dinţi să fie rezolvată de un doctor, poţi încerca o serie de tratamente şi remedii naturale. De exemplu, apa cu sare calmează durerea imediat. Tot ce ai de făcut este să pui o lingură mare de clorură de sodiu într-un pahar cu apă caldă şi să clăteşti bine cavitatea bucală. Apoi, scuipă şi repetă de câte ori este nevoie.

Lămâia este şi ea o variantă naturală de a îndepărta bacteriile. De asemenea, te ajută să ai o respiraţie proaspătă. Clăteşte gura cu sucul de la o lămâie în fiecare dimineaţă, după spălatul pe dinţi. Un alt ajutor de nădejde în lupta cu durerile de masele este rădăcina de ghimbir. Mestecă o bucată şi gata, ai scăpat de această problemă neplăcută.

Uleiul de cuişoare se găseşte în orice magazin specializat în produse naturiste. Foloseşte-l cu încredere ca tratament împotriva durerilor de dinţi. Înmoaie un disc demachiant în ulei şi presează pe zona dureroasă.