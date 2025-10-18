Cum să reglezi corect frigiderul ca să economisești energie?

Mulți oameni folosesc frigiderul greșit, fără să știe că acest lucru le poate crește factura la energie electrică. Specialiștii spun că 98% dintre utilizatori nu înțeleg ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe butonul de reglare. Acestea nu indică temperatura, ci timpul de funcționare al compresorului.

Când butonul este setat pe 1, compresorul funcționează mai puțin, iar la 5, funcționează cel mai mult. Alegerea setării corecte depinde de sezon și de cât de plin este frigiderul.

Recomandările specialiștilor:

Vara: pozițiile 4-5, pentru că temperatura ridicată face ca frigiderul să aibă nevoie de mai mult timp de răcire.

Toamna: pozițiile 2-4, în funcție de cantitatea de alimente.

Iarna: pozițiile 2-3, deoarece frigul din exterior ajută la menținerea temperaturii scăzute.

Pentru un frigider mai puțin plin, setarea pe 2 sau 3 este suficientă.

Temperatura ideală în interiorul frigiderului este între +2°C și +8°C. Poți verifica acest lucru simplu, cu un termometru plasat în interior pentru câteva ore.

De asemenea, este important să cureți frigiderul regulat. O soluție din oțet și apă ajută la eliminarea microbilor și a mirosurilor neplăcute.

Folosirea corectă a frigiderului prelungește durata de viață a aparatului, reduce riscul de defecțiuni și ajută la economisirea energiei electrice.