EFA se răzbună pe „feroviari”, iar „vulturii” zboară spre Liga 1

În primul meci al returului, fotbaliștii de la EFA „au întors datoria” echipei din Ocnița, dar acest rezultat nu a îmbunătățit situația din clasament a visocenilor. În meciul cu CF Locomotiva soarta meciului a fost decisă în minutele de prelungiri, din penalty. Pe de altă parte, celor de la EFA le suflă serios în spate echipa din Drochia care arată o mare poftă de jos, în ultimele meciuri.

EFA a evoluat în următoarea componență: PERJU Razvan , MAMALIGA Ion, PODLESNOV Leonid , PAȘA Vasile, ROTARU Corneli, DRAB Andre, CHIPERI Igor, SAVIȚCHI Vlad, LUNGU URUCU Eugen, CUDALBĂ Gabriel, BURUIANĂ Gabriel, GÎRLEAN Ion, URCU Laurentiu

Iată rezultatele tehnice ale etapei, prezentate de Federația Moldovenească de Fotbal: CF Locomotiva Ocnița – EFA Visoca 1-2 (Ion Guțu 59 / Dumitru Cucoș 56, Leonid Podlesnov 90+2-penalty); CF Edineț – FC Speranța Drochia 2-6 (Serghei Popovici 23, Elyas Ursu 41-penalty / Stanislav Carazanu 6, 69, Maxim Țîmpov 28-penalty, 63, Serghei Mișcov 71, Evgheni Usatenco 76); CF Olimpia – CSFCJT Atletico 0-7 (Maxim Cebotari 16, 32, 77, Nicolai Palii 19, 40, 45, Eduard Braga 86); FC Țarigrad – FC Steaua Nordului 1-3 (Mihail Burlac 43 / Valentin Ceavdari 18, Mihail Șevcenco 29, Nichita Picus 85); FC Grănicerul – Vulturii Cutezători 1-8 (Ghenadie Boghiu 59 / Serghei Ivanov 17, Dumitru Maga 19, Grigore Cojocari 26, Veaceslav Beștanco 41, 52, Constantin Iavorschi 45, 57, Denis Secureanu 83)

După 10 etape clasamentul se prezintă astfel:

În etapa a 11-a, care se va desfășura sâmbătă, 25 octombrie, cu începere de la orele 14:00, EFA are meci principial acasă, cu FC Speranța. Liderul primește replica echipei din Țarigrad, la Bălți, Atletico joacă în compania fotbaliștilor din Ocnița, la Glodeni gazdele au meci greu cu rivalii din Eduneț, iar la Izvoare gazdele par să aibă meci ușor cu FC Olimpia.