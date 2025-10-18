În timpul înmormântării, când sicriul urma să fie urcat în mașină, a apărut brusc un cal: calul s-a apropiat încet de sicriu, iar ceea ce a făcut a șocat pe toată lumea. Alb, gâfâind, cu noroi pe părțile laterale, dar cu ochi vii, plini de durere. S-a apropiat încet de oameni și apoi… direct de sicriu.

Când stăpânul său a murit, în aceeași zi calul a scăpat din grajd și a fugit. Nimeni nu a înțeles unde a mers. Membrii familiei decedatului erau prea ocupați cu pregătirile pentru înmormântare ca să-l caute. Timp de două zile nimeni nu a văzut animalul; părea că pur și simplu a dispărut. Dar calul simțea plecarea stăpânului său. Au fost împreună aproape zece ani — el l-a crescut de când era mânz, îi vorbea ca unui om, îl hrănea din palmă, îl îngrijea când se îmbolnăvea. Calul îi cunoștea vocea, pașii, chiar și starea de spirit.

Și iată că a venit ziua înmormântării. Oamenii stăteau, plângeau, își aduceau aminte de defunct. Dar chiar în momentul în care câțiva bărbați au ridicat sicriul pentru a-l urca în mașina funerară, calul alb a ieșit din pădure. S-a oprit brusc, a nechezat puternic, ca și cum ar fi cerut să i se facă loc. Oamenii s-au dat instinctiv la o parte. Calul s-a apropiat cu pași siguri de sicriu, și-a plecat capul și, brusc, a făcut ceva care i-a șocat pe toți cei prezenți.

Și-a lipit botul de capac, a suflat ușor și părea că oftează. Câteva minute au fost de o liniște totală — chiar și vântul s-a oprit. Apoi, ca și cum ar fi înțeles că stăpânul nu se mai poate întoarce, calul a scos un sunet jos și prelung, asemănător unui geamăt, și a lovit pământul cu copita. Oamenii nu și-au putut stăpâni lacrimile.

Când mașina a pornit, calul nu s-a dat la o parte — dimpotrivă, s-a pus chiar în fața mașinii, împiedicând-o să treacă.

A trebuit să aștepte până când calul s-a mișcat singur. Dar chiar și după aceea, a mers după mașină, pas cu pas, alergând să ajungă din urmă, până când a căzut de epuizare pe marginea drumului.

Mai târziu s-a spus că calul a rămas mult timp în locul unde fusese văzut ultima dată. A stat acolo, nu a mâncat, nu s-a mișcat, privindu-l în depărtare — ca și cum încă aștepta ca iubitul său stăpân să-l cheme pe nume…

SURSA: hrom.bonnepause.com