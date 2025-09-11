Anatolie Pînzaru – primarul care a muncit din toată inima pentru sat / VIDEO

În această primăvară Anatolie Pînzaru, primarul comunei Cremenciug, și-a depus mandatul. Cel mai experimentat primar din raionul Soroca, care a fost în această funcție timp de 30 de ani, era ales de fiecare dată din primul tur. La ultimele alegeri locale, candidatul independent Anatolie Pînzaru a acumulat 69.28% din voturi.

Oamenii din sat au păreri de bine de fostul primar și regrete că acesta nu va mai candida. Anatolie Pînzaru se mândrește cu realizările făcute de-a lungul celor trei decenii în funcția de primar. Un lucru l-a nemulțumit încă de la începutul primului mandat, faptul cum se împărțeau banii de la raion.

Își amintește de vremurile grele de acum două-trei decenii, când primăriile activau în condiții foarte complicate, în comparație cu cele din prezent. Crede că acum primarii au mult mai mule oportunități pentru dezvoltarea localităților, dorință să fie și sănătate.

La indignat mereu când politicienii împărțeau primarii pe culori și criterii partiinice în ai noștri și în inamici, de parcă oamenii din sate care urmau să beneficieze de proiecte din banii publici nu erau cu toții cetățeni ai Republicii Moldova.

La capătul carierei în administrația publică locală are un îndemn pentru primarii tineri sau cei care vor să-și încerce puterile și norocul la alegerile locale viitoare. Amintim că după depunerea mandatului de primar de către Anatolie Pînzaru, în comuna Cremenciug vor avea loc alegeri locale noi la 16 noiembrie 2025.