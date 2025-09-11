Încă un zvon fals! Nu sunt locuri planificate în spitale pentru soldați străini

În campanii electorale sau în perioade sensibile, rețelele de socializare devin un teren fertil pentru zvonuri. Recent, după publicarea pe pagina „Observatorul de Nord” a unui material jurnalistic, au apărut comentarii pe Facebook care reluau o așa-zisă informație potrivit căreia Ministerul Sănătății dispune de 20 000 de paturi în spitalele din Republica Moldova, iar jumătate dintre acestea, adică 10 000, ar urma să fie rezervate pentru soldații răniți ucraineni.

Mesajul a stârnit neliniște printre cititori și a fost preluat rapid de alți utilizatori. Afirmația are toate caracteristicile unui zvon construit pentru a semăna suspiciuni, iar verificarea lui este esențială. De aceea, am solicitat o clarificare direct de la instituția vizată.

Ministerul Sănătății a venit cu un răspuns: „Informația conform căreia o parte din paturile din instituțiile medico-sanitare publice din țară ar urma să fie rezervate pentru soldații ucraineni este falsă. Ministerul Sănătății nu a avut niciodată discuții cu partea ucraineană la acest subiect.”

Astfel, zvonul nu are niciun suport în realitate. În rapoartele anuale publicate de Ministerul Sănătății și BNS nu există nicio mențiune privind eventuale discuții cu partea ucraineană sau despre rezervarea unor paturi pentru militari străini. Sistemul de sănătate din Republica Moldova funcționează deja sub presiunea resurselor limitate, iar fiecare pat este predestinat pentru pacienții din țară.

Astfel de zvonuri nu doar că induc în eroare, dar pot afecta încrederea oamenilor în sistemul medical și pot genera panică. De aceea, este important ca informațiile de acest fel să fie verificate direct la sursă și comunicate transparent publicului.

Dacă mai întâlniți mesaje similare, care par neverificate, vă invităm să ni le trimiteți. Noi vom solicita clarificări de la instituțiile responsabile și vom publica date concrete, pentru ca fiecare cititor să poată distinge între adevăr și manipulare.