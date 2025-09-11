Diana Rusu: „Noi de fapt suntem Europa și mereu am fost Europa, aici, în inimă și în fapte” / VIDEO

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un subiect care trezește discuții aprinse în societate. Pentru unii, rămâne doar o promisiune politică. Pentru alții, însă, Europa nu este doar un vis, ci o realitate deja trăită. Printre aceștia se numără și Diana Rusu, o tânără din orașul Drochia, care spune că simte Europa „în aer”, în schimbările din școli, spitale, instituții și chiar în atitudinea oamenilor.

„Noi de fapt suntem Europa și mereu am fost Europa, aici, în inimă și în fapte. A rămas doar un pas oficial – să devenim membri ai Uniunii Europene”, afirmă Diana.

Tânăra enumeră cu ușurință transformările aduse de proiectele europene în Republica Moldova. Grădinițe renovate, spitale sprijinite, drumuri reparate, școli mai bine dotate – toate acestea au schimbat treptat viața oamenilor din sate și orașe.

„Aceste proiecte nu sunt doar cifre sau sume, ele sunt condițiile mai bune în care cresc copiii noștri și siguranța pe care o simțim ca cetățeni”, explică ea.

Pentru Diana, valorile europene: solidaritatea, incluziunea, toleranța și empatia nu sunt doar concepte abstracte, ci principii care deja prind rădăcini în comunități.

Anii petrecuți peste hotare i-au oferit Dianei posibilitatea să facă o comparație directă. Reîntoarsă în Republica Moldova, spune că a văzut „schimbări considerabile și bune schimbări”. Printre ele: mai multă responsabilitate în rândul funcționarilor și o luptă reală împotriva corupției.

„Am observat că nimeni nu mai scapă basma curată – de la funcționari până la șoferii care pun în pericol viața altora. Este un semn clar că statul de drept începe să funcționeze”, adaugă ea.

Nici educația nu a rămas pe dinafară. Copilul ei învață în Republica Moldova, iar diferențele față de anii trecuți sunt evidente: „Profesorii folosesc metode moderne, de motivare prin joc, exact ca în școlile din Marea Britanie. Copiii se simt ascultați, apreciați și vin cu drag la școală.”.

Întrebată ce crede despre valul de dezinformare care circulă pe rețelele sociale, Diana ridică din umeri și zâmbește: „Mă râd. Dezinformarea și bârfa trebuie tratate cu glumă, pentru că nu își merită atenția.”.

Ea spune că are deja „o imunitate” la propaganda care circulă în spațiul public și că există suficiente surse oficiale pentru a contrazice orice fals. „Nu mă stresează deloc. Sunt oameni plătiți să facă asta, dar realitatea pe care o trăim în fiecare zi este mai puternică decât orice minciună”, subliniază tânăra.

Pentru Diana Rusu, Europa nu înseamnă doar un pașaport sau o ștampilă pe un document oficial. Înseamnă schimbările pe care le vede în jur, felul în care copiii merg la școală, oamenii încep să respecte legea și comunitățile se modernizează.

„Eu văd Europa aici, în ultimele cinci ani s-a simțit asta chiar și în aer. Da, nicăieri nu e perfect, dar Moldova a pornit pe o cale bună și important este să mergem până la capăt.”.