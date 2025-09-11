Dezinformarea în reluare: aceleași scenarii false, distribuite pe rețelele sociale

Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni. Nu este pentru prima dată când astfel de scenarii inventate sunt răspândite pe Telegram sau TikTok, alături de alte narațiuni false despre așa-zisa „militarizare” a țării. Toate sunt parte a războiului hibrid pe care-l duce Rusia împotriva Republicii Moldova, informează Ministerul Apărării din Republica Moldova.