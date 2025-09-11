Dezinformarea în reluare: aceleași scenarii false, distribuite pe rețelele sociale

În ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”.

Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni. Nu este pentru prima dată când astfel de scenarii inventate sunt răspândite pe Telegram sau TikTok, alături de alte narațiuni false despre așa-zisa „militarizare” a țării.  Toate sunt parte a războiului hibrid pe care-l duce Rusia împotriva Republicii Moldova, informează Ministerul Apărării din Republica Moldova.
 Scopul acestor acțiuni este să semene frica și agresiunea. Multiplicatorii acestor informații urmăresc să genereze panică și să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile statului.
Obiectivul lor este să lovească în parcursul european al țării noastre, care aduce pace și stabilitate.
  Îndemnăm cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile și să nu cadă pradă acestor minciuni.

