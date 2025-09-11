Natalia Dimineț – povestea unei antreprenoare care a transformat un vis într-o afacere

În satul Băhrinești, din raionul Florești, o tânără femeie a reușit să demonstreze că perseverența și pasiunea pot învinge neîncrederea celor din jur. Natalia Dimineț, soție, mamă a trei copii și directoare SRL “N&N FARMERGARDEN”, și-a început drumul spre succes de la un vis simplu: să aibă propriul colț de pământ, unde să construiască un magazin.

Totul a pornit de la o întrebare aparent banală. Soțul ei a întrebat-o ce cadou și-ar dori. Răspunsul a fost neașteptat: „Această bucată de pământ”. Cadoul s-a transformat în piatra de temelie a viitorului lor. Chiar dacă mulți îi spuneau că nu va reuși, Natalia a avut parte de sprijinul total al soțului său. Împreună au început, pas cu pas, să construiască ceva ce părea imposibil.

În urmă cu cinci ani, Natalia construit magazinul. Construcția a durat doar două luni, iar inaugurarea a adunat o bună parte din săteni, curioși să vadă noul punct comercial din Băhrinești, chiar dacă era deja al optulea magazin din localitate.

Succesul nu a întârziat să apară. Natalia a început să gătească plăcinte și pizza, produse care s-au vândut „ca pâinea caldă”. Dacă la plăcinte miza pe rețete tradiționale, pentru pizza a preluat inspirația de la niște antreprenori din Drochia.

De la un simplu magazin, afacerea a crescut treptat. Natalia a deschis o terasă de vară lângă magazin, și-a modernizat bucătăria cu echipamente profesionale și a diversificat meniul. Astăzi pregătește la comandă nu doar plăcinte, ci și alte delicii tradiționale moldovenești: baba neagră, clătite sau bucate pentru restaurante.

Cea mai nouă direcție este cateringul – un domeniu care îi place și în care pune mult suflet. Natalia pregătește platouri cu salate, pârjoale și alte bucate tradiționale, frumos aranjate pentru evenimente: zile de naștere, mese de pomenire, ședințe. Alături de o bucătăreasă iscusită, Natalia elaborează meniuri care au cucerit clienți nu doar din Băhrinești, ci și din orașul Florești și din satele din jur.

Succesul Nataliei nu se limitează doar la bucătărie. Soțul ei se ocupă de sere și câmpuri unde cultivă roșii, ardei, varză chinezească, castraveți sau conopidă. Împreună formează o echipă în care fiecare are propriul rol, dar și un scop comun – să creeze ceva durabil pentru familie și comunitate.

În ciuda programului încărcat, Natalia reușește să îmbine antreprenoriatul cu rolul de mamă pentru cei trei copii. „Este greu, dar satisfacția că reușesc să fac totul merită efortul”, mărturisește ea.

Natalia s-a născut și a crescut în Băhrinești. A învățat la gimnaziul din sat, apoi la liceul dintr-o localitate vecină. După absolvire, a ales Facultatea de Drept, dar după doi ani a realizat că nu era drumul potrivit pentru ea. A încercat diverse domenii: frizerie, machiaj, contabilitate. Toate i-au adus experiențe utile, dar adevărata pasiune a descoperit-o în bucătărie.

Încă din copilărie i-a plăcut să gătească, însă nu și-a imaginat vreodată că va hrăni atât de mulți oameni. Experiențele acumulate, dar și curajul de a învăța de la alți antreprenori au ajutat-o să-și construiască propria viziune. „Am avut noroc de oameni buni, de specialiști care mi-au explicat practic cum se face antreprenoriatul”, spune ea.

Povestea Nataliei Dimineț este despre puterea de a începe de la zero și de a transforma un vis într-o afacere reală. De la un lot de pământ dăruit cu dragoste până la o mică afacere de catering care hrănește zeci de familii, drumul ei este dovada că perseverența, pasiunea și încrederea în sine pot aduce succesul chiar și într-un sat mic.

Natalia visează acum să urmeze studii de bucătar profesionist și să continue să dezvolte afacerea, oferind comunității nu doar mâncare gustoasă, ci și inspirația că orice vis poate prinde rădăcini – dacă este hrănit cu muncă și dedicare.

Ina RÎBALCHIN