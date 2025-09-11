Petreni, comuna din raionul Drochia care se transformă prin Programul „Satul European”

În ultimii ani, comuna Petreni din raionul Drochia a cunoscut o dezvoltare vizibilă datorită investițiilor realizate prin programele naționale „Satul European” (edițiile I și II) și „Satul European Expres”. Cu sprijin financiar al Guvernului Republicii Moldova, localitatea a reușit să modernizeze infrastructura, să asigure accesul la apă potabilă pentru întreaga comunitate, să extindă rețeaua de iluminat public și să inițieze un proces de planificare urbanistică pentru dezvoltarea pe termen lung, transmite moldpres.md

Cel mai recent proiect finalizat este construcția complexului de agrement și sport în centrul localității, realizat prin ediția a II-a a Programului „Satul European”. Lucrările au inclus amenajarea spațiilor din preajma scenei de vară, dotarea unui teren de joacă cu echipamente moderne, crearea unei zone de agrement pentru adulți, instalarea iluminatului public, trotuarelor și plantarea arborilor decorativi. Investiția de peste 830.000 de lei, din bugetul de stat prin FNDRL, aduce beneficii directe celor 165 de elevi ai gimnaziului Dominteni, copiilor de la grădinița din Petreni și întregii comunități.

„Locuitorii noștri beneficiază acum de un complex modern de agrement. Copiii și tinerii au un spațiu sigur pentru joacă și socializare, iar comunitatea dispune de un loc pentru evenimente și competiții”, a declarat primarul comunei, Valeriu Tizu.

Prin ediția I a Programului „Satul European”, Petreni a implementat proiectul „Construcția rețelelor de alimentare cu apă”, cu o valoare totală de circa 5,5 milioane de lei. Au fost construite 10,4 km de apeduct, instalate două turnuri noi de apă și o stație de dezinfectare. Aproximativ 190 de gospodării și cinci instituții publice beneficiază acum de apă potabilă.

„Înainte, mulți locuitori erau nevoiți să caute apă în alte zone. Acum aproape fiecare gospodărie are apă curentă, un pas uriaș spre normalitate”, a precizat primarul.

Un alt proiect implementat prin Programul „Satul European Expres” a vizat extinderea rețelei de iluminat public. Cu o investiție de peste 250.000 de lei, au fost instalați 3,5 km de rețea, 55 de corpuri de iluminat LED și sisteme de comandă moderne. Gradul de acoperire cu iluminat stradal a ajuns la peste 90%.

„Oamenii se simt mai în siguranță pe timp de noapte, iar riscurile de accidente au scăzut. Urmărim să extindem iluminatul și în satul Popeștii Noi”, afirmă primarul de Petreni.

În prezent, comuna lucrează la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG), cu o investiție de peste 430.000 de lei. Documentul va orienta dezvoltarea localității, modernizarea infrastructurii și atragerea de investiții.

Comuna Petreni, care include satele Petreni și Popeștii Noi, are o populație de aproximativ 1.000 de locuitori, dintre care circa 200 sunt copii.

Programul „Satul European” și „Satul European Expres” au fost lansate pentru a susține modernizarea satelor din Republica Moldova prin investiții în infrastructură, servicii publice și dezvoltare locală. Până în prezent, sute de comunități rurale au beneficiat de aceste fonduri, care contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.