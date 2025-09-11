Bogdan Chirițoiu: „Alături de alte livezi, în Uniunea Europeană este loc și pentru livada Republica Moldova”

Recent, la Chișinău, într-o vizită de lucru a fost președintele Consiliului Concurenței din România, Bogdan Chirițoiu. Oficialul a avut întâlniri cu reprezentanții guvernării moldovene, în cadrul cărora s-a discutat pe multiple planuri, inclusiv despre colaborarea dintre cele două entități, Consiliile Concurenței din România și Republica Moldova.

Domnul Bogdan Chirițoiu a răspuns cu amabilitate și la invitația redacției Observatorului de Nord de a fi protagonistul emisiunii OBSERVATORUL. Înaltul oaspete ne-a vorbit despre rolul instituției pe care o conduce, în raport cu alte autorități; despre cum a reușit România să consolideze o piață concurențială; despre în ce măsură Consiliul Concurenței protejează direct sau indirect consumatorul; despre colaborarea cu Republica Moldova; despre cum poate Republica Moldova să-și construiască un mediu concurențial sănătos în contextul aderării la Uniunea Europeană…

Mai jos vă propunem spre vizionare emisiunea OBSERVATORUL.