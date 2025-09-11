Caz șocant de violență într-o familie din Soroca. Victima a suferit comoție cerebrală și echimoze

*foto simbol

În luna iulie 2025, un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a agresat concubina în propria locuință, lovind-o în repetate rânduri. În urma atacului, femeia a suferit comoție cerebrală, echimoze și alte traumatisme care au necesitat îngrijiri medicale.

Potrivit raportului medico-legal, victima a fost diagnosticată cu vătămări corporale ușoare, care i-au afectat sănătatea pe o perioadă de până la 21 de zile. Agresiunea a avut loc în prezența copiilor minori ai cuplului, aflați în locuință la momentul incidentului.

Inculpatul și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă fapta comisă. El a solicitat ca judecata să se desfășoare în baza probelor din faza de urmărire penală, fără audierea altor martori.

Violența în familie rămâne o problemă serioasă în Republica Moldova. Conform datelor Inspectoratului General al Poliției, anual sunt înregistrate mii de cazuri similare, iar specialiștii îndeamnă victimele să ceară ajutor la timp, apelând serviciul unic 112 sau centrele de asistență specializată.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

