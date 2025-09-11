Străinii cu drept de ședere în RM, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență

Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență, un document modern, sigur, dotat cu elemente avansate de securitate. Aceasta va fi eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație și produsă de Agenția Servicii Publice.

Astăzi, la inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr. 522/2019 privind modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte. Cartea de rezidență va include imaginile amprentelor digitale și certificatul calificat pentru semnătura electronică, asigurând autentificarea sigură în sistemele informatice guvernamentale și accesul la servicii publice digitale.

De asemenea, vor fi actualizate codurile pașapoartelor și documentelor de călătorie pentru a respecta standardele Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) și a facilita recunoașterea titularilor la frontiere.

Actele emise anterior vor rămâne valabile până la expirarea lor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. De precizat că, începând cu 5 septembrie 2025, informațiile privind adresa de domiciliu și reședința temporară pot fi accesate prin Portalul guvernamental de verificare a datelor.

Noile măsuri vor spori securitatea actelor de identitate, vor facilita accesul rapid și sigur la servicii electronice publice și private și vor reduce birocrația prin utilizarea semnăturii electronice calificate. Hotărârea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026, iar implementarea semnăturii electronice și a imaginilor amprentelor digitale va fi realizată până cel târziu la 31 decembrie 2026, odată cu îndeplinirea condițiilor tehnice.