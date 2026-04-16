Dosarul Vartic. Un politișt ar fi întocmit, în ziua morții Ludmiliei, un proces verbal pe numele ei, la cererea soțului, deși aceasta nu se afla în automobil

Un politist de la Poliția Rutieră ar fi întocmit un proces verbal pe numele Ludmilei Vartic, la cererea soțului acesteia, Dumitru Vartic, pentru o încălcare în trafic, deși femeia nu se afla în automobil. Cazul s-a întâmplat în ziua morții Ludmilei Vartic. Soțul acesteia a fost oprit în trafic de polițiști și a cerut ca amenda să fie trecută pe numele soției sare, care nu se afla în automobil, ceea contravine legii. Despre acesta a spus avocata familie Vartic, Violeta Gățițoi, care a precizat că a fost depusă o plângere pe abuz de putere și fals în acte la Centrul Național Anticorupție, cu solicitarea de a fi indentificat polițistul și cercetate faptele.

Violeta Gășițoi a mai spus că au fost distruse probe împortante cum ar fi hainele victimei, care nu au fost păstrate ca și probe la dosar. Acestea ar fi fost transmise, potrivit Poliției, unui SRL, apoi distruse. „Noi am cerut ca hainele victimei să fie expertizate. Ni s-a răspuns că hainele nu au fost ridicate de catre politie. Hainele victimei sunt corpuri delicte, ele trebuie ridicate, sigilate, păstrate și expertizate. De ce sunt importante. De pe haine swe pot afla urme de violențe, urme biologicie, mecanismul producerii leziunilor. Distrugerea acestor probe poayte înseman poate compromite grav ancheta”, spune avocate.

Autoritatea a admis deshumarea victimei și efectuarea unei expertize, mai precizează avocata, lăsând să se înțeleagă că tot procesul se desfășoară lent. În acelaș timp avocata se arată nedumerită de faptul că lui Dumitru Vartic i s-a pus consemn la frontieră, dar nu i s-a stabilit cerința de nepărăsire a țării.

