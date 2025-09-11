Proiectul de modernizare a unei grădinițe din Drochia, motiv de manipulare în spațiul online

Un articol al publicației propagandistice КП в Молдове anunţă că Marina Morozova, deputată a partidului de guvernare PAS, ar fi prezentat pe rețelele sociale modernizarea unei grădinițe din Drochia ca pe un merit ce-i aparține, însă afirmația nu corespunde adevărului. Publicația s-a referit la primara orașului Nina Cereteu, care, la rândul său, a afirmat că nici Guvernul, nici PAS n-au avut vreo legătură cu implementarea proiectului. Aflați din materialul ce urmează cine și în ce mod a recurs la manipulări în acest caz.

Primara de Drochia: PAS manipulează

La 2 septembrie, pe pagina de Facebook a primarei orașului Drochia a fost publicat un video în care Nina Cereteu anunță că PAS și candidații la funcția de deputat din partea acestei formațiuni manipulează atribuindu-și merite ce nu le aparțin: „Videoul meu este despre cum se manipulează de către partidul de guvernare PAS și candidații lor în teritoriu… (…) Doamna candidat la funcția de deputat, Marina Morozova, pe teritoriul acestei frumoase grădinițe, și-a asumat din nou meritele pentru lucrările de reparație săvârșite aici, precum că acestea au fost făcute de PAS”.

Vom nota că Nina Cereteu este primară de Drochia din 2015, fiind aleasă în această funcţie de trei ori (de fiecare dată din partea Partidului Nostru) , iar în cadrul scrutinului parlamentar din 2025 candidează la funcția de deputat pe lista aceleiași formațiuni.

КП в Молдове: O deputată PAS anunță că modernizarea grădiniței este meritul ei

La 4 septembrie, site-ul Md.kp.media (noua denumire a site-ului Kp.md, blocat în 2023 la solicitarea Serviciului de Informație și Securitate (SIS) pentru difuzarea de informații în stare să genereze tensiuni ori conflicte sociale) a publicat articolul „Înaintea alegerilor parlamentare din Moldova PAS a fost din nou prins cu minciuna: N-a reușit să-și atribuie meritul pentru reparația unei grădinițe” (în original: «Перед парламентскими выборами в Молдове ПАС опять уличили во лжи: Приписать себе ремонт детского сада не получилось»). pe care l-a distribuit şi pe Facebook şi Telegram. Autorul articolului, care citează canalul de Telegram Нетипичная Молдова NEWS, anunţă că deputata PAS Marina Morozova a spus că modernizarea grădiniţei din oraş este „meritul ei”.

Citând declaraţia Ninei Cereteu, şi canalele de Telegram Жуков Online și Канал5 (afiliate grupării lui Șor) au scris despre „o nouă minciună PAS” (în original: «очередной лжи PAS»).

Ce a spus Marina Morozova?

Într-un video publicat pe pagina sa de Facebook, Marina Morozova, deputată PAS care candidează din partea acestei formațiuni şi la alegerile parlamentare din 28 septembrie, vorbește despre realizarea unui proiect de eficientizare energetică a grădiniței Scufița Roșie din orașul Drochia. Totuși, ea nu-și asumă meritele pentru proiect, cum scrie КП в Молдове. Morozova menționează că „acest proiect a avut loc în perioada guvernării PAS, în anii 2023-2024. Acest proiect este meritul PAS”.

Totuşi, un accent aparte în filmuleţ este pus pe faptul că numeroase proiecte sunt implementate cu susţinerea Uniunii Europene. La acest lucru Morozova se referă în contextul prezentării altor proiecte realizate la Drochia cu sprijinul financiar al UE.

Proiectul „Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Grădiniţa nr. 5 Scufița Roșie” este realizat de către Primăria orașului Drochia în cadrul Inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică”, iniţiativa fiind finanţată de Uniunea Europeană și implementată de UNDP Moldova. Deputata PAS nu specifică expres acest lucru în video. Totuşi, informaţiile în cauză pot fi observate parţial în imaginile din filmuleţ.

Despre startul inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG) în Republica Moldova donatorii au anunţat în octombrie 2021. Aceasta este a parte a inițiativei cu același nume, lansată și finanțată de UE din anul 2017. Începând cu 2021, inițiativa M4EG este implementată de PNUD în strânsă cooperare cu UE, autoritățile publice locale și alți parteneri.

Elena Celak, Stopfals.md