La 3 noiembrie demarează procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece

  În cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a declarat că Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie și se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie.

Astfel, beneficiarii de compensații se pot înregistra online, iar cei care nu au cunoștințe digitale pot apela la ajutorul asistenților sociali. este important să știm că, toți cetățenii trebuie să se înregistreze din nou în acest an, chiar dacă au beneficiat de compensații în sezonul trecut, întrucât datele din sistem se actualizează periodic.

 Alexei Buzu a precizat că pentru încălzire vor fi oferite compensații sub formă de plată monetară, iar pentru electricitate compensațiile se vor regăsi, în continuare, în factură.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

