Atacuri sângeroase în loc de negocieri. Întâlnirea de la Budapesta, anulată după o convorbire telefonică Rubio-Lavrov

Zeci de drone au fost lansate de ruși asupra regiunii Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. În urma atacului, o femeie și doi copii au murit, iar zeci de persoane au fost rănite. Atacul nocturn a fost operat pe fundalul unor discuții anevoioase între administrațiile Trump și Putin, transmite anticoruptie.md

Pe parcursul nopții, armata rusă aatacat infrastructura energetică a Ucrainei. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk.

„În momentul în care condițiile de securitate o vor permite, inginerii vor începe să clarifice consecințele atacului și să restabilească lucrările”, a menționat oficialul.

Atacul nocturn a afectat mai multe localități din regiunea Kievului. Bombe au nimerit în case private și au provocat decesul a cel puțin trei persoane. Altele au fost rănite.

„Țara teroristă a ucis o tânără născută în 1987, un bebeluș de șase luni și o fetiță de doisprezece ani în satul Pohreby, districtul Brovary”, se arată în raportul autorităților.

Între timp, întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, scrie adevărul.ro. Conform publicației, Casa Albă a comentat că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, luni, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Oficialii americani au descris discuția ca fiind „productivă”, însă au concluzionat că nu mai este necesară o întâlnire directă între cei doi lideri, conform Politico.