Atacuri sângeroase în loc de negocieri. Întâlnirea de la Budapesta, anulată după o convorbire telefonică Rubio-Lavrov

De către
OdN
-
0
46

 Zeci de drone au fost lansate de ruși asupra regiunii Kiev, în noaptea de marți spre miercuri. În urma atacului, o femeie și doi copii au murit, iar zeci de persoane au fost rănite. Atacul nocturn a fost operat  pe fundalul unor discuții anevoioase între administrațiile Trump și Putin, transmite anticoruptie.md

Pe parcursul nopții, armata rusă aatacat  infrastructura energetică a Ucrainei. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk.

„În momentul în care condițiile de securitate o vor permite, inginerii vor începe să clarifice consecințele atacului și să restabilească lucrările”, a menționat oficialul.

Atacul nocturn a afectat mai multe localități din regiunea Kievului. Bombe au nimerit în case private și au provocat decesul a cel puțin trei persoane. Altele au fost rănite.

„Țara teroristă a ucis o tânără născută în 1987, un bebeluș de șase luni și o fetiță de doisprezece ani în satul Pohreby, districtul Brovary”, se arată în raportul autorităților.

Între timp, întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, scrie adevărul.ro. Conform publicației, Casa Albă a comentat că nu există niciun plan concret pentru o întrevedere în viitorul apropiat, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a discutat, luni, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Oficialii americani au descris discuția ca fiind „productivă”, însă au concluzionat că nu mai este necesară o întâlnire directă între cei doi lideri, conform Politico.


Articolul precedentLa 3 noiembrie demarează procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.