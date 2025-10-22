Mesajul Președintei Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent

Dragi cetățeni,

Stimați deputați,

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm la un început de drum – într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova.

Este un început care poartă în el speranțele și încrederea oamenilor, dar și datoria de a răspunde așteptărilor lor.

Aș vrea să conștientizăm cu toții că perioada pe care o traversăm este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea noastră față de oameni este foarte mare.

De aceea, mai mult ca oricând, Moldova are nevoie de unitate și devotament. Are nevoie ca fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în această sală, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova.

Pacea este bunul nostru cel mai de preț, iar noi toți avem datoria față de cetățeni de a o proteja.

Este o misiune dificilă – pentru că lumea trece printr-o perioadă de tensiuni și incertitudini profunde, iar țara noastră se confruntă cu atacuri hibride menite să ne dezbine, să ne sperie și să ne slăbească.

Așa că măcar acum, în ceasul al 12-lea, cei care – pentru putere și bani – au fost părtași la războiul hibrid și au servit unor interese străine trebuie să înțeleagă că devotamentul față de țară este sacru.

Aș vrea să înțelegem cu toții că vom putea apăra pacea doar dacă vom continua să ducem o politică externă de partea binelui. Noi moldovenii, care prețuim tradițiile și valorile creștine, trebuie să fim mereu de partea păcii.

Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state.

Solidaritatea noastră cu refugiații din Ucraina, precum și curajul nostru de a nu ne lăsa intimidați de amenințări și de a rămâne un pilon de stabilitate în regiune ne-au adus aprecierea și recunoștința întregii lumi.

Trebuie să ne consolidăm și mai departe relațiile cu statele pașnice, state pe al căror sprijin să ne putem baza în caz de nevoie.

Dar pacea nu înseamnă doar a fi feriți de război, ci și să trăim în bună înțelegere cu toții, aici acasă – indiferent de limba pe care o vorbim, de comunitatea etnică căreia îi aparținem, de biserica la care mergem sau de preferințele politice.

Să nu uităm că în spatele fiecărui vot exprimat liber la ultimul scrutin parlamentar, la Chișinău, Vulcănești, Drochia sau Taraclia, stau speranțele într-un viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri și într-o bătrânețe liniștită și decentă pentru părinții și bunicii noștri, dar și dorința de a pune o cărămidă la temelia casei noastre comune, Republica Moldova.

Se cuvine așadar să mulțumim tuturor celor care și-au dat votul, acasă și în diasporă, arătând astfel că le pasă de Moldova.

Doamnelor și domnilor,

Acum câteva săptămâni, țara noastră a trecut prin alegeri tensionate, cu multe încercări și provocări. Am trăit o campanie în care s-au amestecat adevărul și minciuna, speranța și frica.

O mare parte dintre aceste tensiuni nu au fost întâmplătoare – ele au fost alimentate din afară, de cei care nu vor o Moldovă liberă și suverană.

În ciuda acestor încercări, moldovenii au ales pacea, dezvoltarea, au ales direcția europeană.

La alegerile din 28 septembrie 2025 am reușit să ne apărăm democrația printr-o mobilizare fără precedent a instituțiilor responsabile, dar și datorită unei vigilențe sporite în societate.

Este imperativă continuarea acestor eforturi, pentru ca niciun alt scrutin să nu mai poată fi amenințat de bani murdari sau influențe străine precum cel de acum trei săptămâni.

Fenomenul cumpărării voturilor trebuie eradicat definitiv, iar instituțiile responsabile trebuie să-și consolideze capacitățile în a proteja scrutinele din anii următori.

Pentru că o democrație nu poate funcționa decât pe baza unui pluralism real, cu partide autentice – nu cu structuri care aruncă cu bani murdari în dreapta și-n stânga.

Subliniez că nu este vorba de a preveni victoria în alegeri a unei opoziții legitime și democratice. Dar nu putem admite vreodată ca puterea în țara noastră să fie scoasă la licitație – și să fie acaparată de cine reușește să plătească mai mult. Știm ce înseamnă un stat capturat și cred ferm că oamenii nu-și doresc să se întoarcă acele vremuri.

Reziliența unei democrații nu se măsoară doar prin forța instituțiilor sau a cadrului legal, ci și prin capacitatea oamenilor de a recunoaște minciuna, de a respinge manipularea și de a rămâne uniți în jurul adevărului. Și se vede și în capacitatea unei societăți de a discerne între angajamente realiste și oneste, pe de-o parte, și promisiunile deșarte, iluziile pe care le vând cei care mizează pe populism, pe de altă parte.

Știu că există (în această sală) pretinși apărători ai democrației care au criticat acțiunile întreprinse de autorități pentru a apăra democrația de ingerințe externe, fie că vorbim de combaterea finanțărilor ilegale, de intervenții în spațiul digital sau de scoaterea din cursă a unor candidați cu intenții antinaționale.

Cu atât mai ipocrită este tăcerea asurzitoare a acestora în legătură cu arestarea tinerilor în Rusia pentru un cântec fredonat în stradă. Nu cred că v-ați dori ca un copil sau nepot al Dumneavoastră să pățească așa ceva.

Așadar, nu vom primi lecții de democrație de la cei care și-au luat indicațiile de la Moscova, unde cei care critică războiul și militează pentru pace sunt condamnați la ani grei de pușcărie.

Doamnelor și domnilor,

Pentru a fi funcționale, democrația și statul de drept trebuie să fie ca două laturi ale aceleiași monede. Pentru că cetățenii nu vor putea avea încredere în statul lor decât dacă legea stă în capul mesei și există certitudinea că acei care o încalcă – indiferent de poziție, statut sau avere – sunt trași la răspundere.

De aceea, este important să finalizăm cu succes reforma în justiție. În această legislatură trebuie să se încheie procesul de vetting – dar și să fie consolidate garanțiile pentru judecătorii și procurorii care își fac misiunea cinstit.

În același timp, este esențială pregătirea profesională și etică a celor care vor deveni viitorii judecători și procurori – începând de la facultate, continuând cu formarea la Institutul Național al Justiției și până la admiterea în profesie de către CSM și CSP.

Stimați parlamentari,

Cu toate eforturile noastre în plan intern, pacea, democrația și suveranitatea noastră nu vor fi pe deplin protejate până nu vom încheia procesul de integrare europeană. Este un adevăr confirmat de experiența altor state care, odată devenite membre, au devenit mai stabile, mai sigure și mai prospere.

Iar acum, după votul majorității cetățenilor de la 28 septembrie – care a reiterat voința exprimată în cadrul referendumului de acum un an – noul Legislativ este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul înscris în Constituția Republicii Moldova de a duce țara în Uniunea Europeană.

De aceea, fac un apel la Dumneavoastră să contribuiți la armonizarea cadrului legal național cu cel european și să vă asumați un ritm susținut de adoptare a actelor normative necesare pentru a avansa în procesul de negocieri, astfel încât în timpul legislaturii care începe astăzi să poată fi semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Îndemn partidele din noul Legislativ să susțină, cu loialitate și bună credință, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Un asemenea angajament ar fi și un semnal al atașamentului Dumneavoastră față de obiectivul modernizării profunde a statului nostru.

O modernizare care, în viitorul apropiat, să cuprindă și o reformă teritorial-administrativă, fundamentată pe ample consultări publice, care să asigure îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni, inclusiv prin valorificarea plenară a potențialului oferit de fondurile europene.

Cred că ne dăm seama cu toții că anii care vin vor fi o probă de forță pentru instituțiile statului. Va fi nevoie de și mai mult efort, de mai multă eficiență și de atragerea de și mai mulți oameni nu doar pentru implementarea agendei europene, dar și pentru gestionarea priorităților imediate de dezvoltare ale țării.

Pentru că roada trebuie culeasă în fiecare an. Pentru că, la fiecare 1 septembrie, zeci de mii de copii pășesc în școlile noastre. Pentru că oamenii și companiile au nevoie de drumuri sigure sau de servicii publice de calitate nu doar de la momentul aderării la UE, ci și până atunci.

Totodată, împreună cu următorul executiv trebuie să lucrăm cu și mai multă intensitate pentru stimularea economiei, crearea locurilor de muncă și sporirea veniturilor familiilor.

Știm că nu este un drum ușor. Războiul de la hotar continuă să afecteze încrederea investitorilor și să genereze incertitudine. Dar, dincolo de aceste provocări externe, avem și obstacole interne pe care trebuie să le abordăm cu realism și determinare: nivelul redus al productivității muncii, lipsa de inovație și competitivitatea scăzută în unele sectoare și nevoia de a continua consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii.

Să nu uităm nici de dificultățile cu care se confruntă agricultura. Problema apei va trebui să devină o prioritate națională – și vom avea nevoie de investiții serioase în sisteme de irigații moderne, dar și de tehnologii noi pentru a face față schimbărilor climatice cu efecte majore asupra țării noastre.

Totodată, țin foarte mult să continuăm și Programul de împădurire pentru că pădurile sunt cel mai bun scut care ne protejează aerul, solul, apa și, respectiv, viitorul.

Așadar, următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta Republica Moldova – și avem cu toții datoria să punem umărul la construcția unui stat european modern, în care cetățenii noștri să dorească să-și făurească destinul.

Este momentul să încurajăm mai mult revenirea acasă a celor plecați peste hotare – oameni valoroși, cu experiență și energie, de care țara noastră are mare nevoie.

De asemenea, cetățenii de pe malul stâng al Nistrului trebuie să poată accesa piața muncii, să circule liber, să beneficieze de protecția de care are parte orice om din țara noastră. Vă îndemn să le fim alături, în paralel cu eforturile de reglementare pașnică a conflictului transnistrean, care trebuie să includă retragerea definitivă de pe teritoriul regiunii a trupelor ruse.

Dragi cetățeni,

Stimați parlamentari,

Distinși invitați,

Știu că drumul înainte cere efort, răbdare și curaj. Dar țara noastră a dovedit, de fiecare dată, că știe să se ridice, să se adune și să meargă mai departe.

Capacitatea de a fi uniți în jurul marilor obiective naționale ne definește ca neam.

De aceea, să ne adunăm forțele alături de oamenii harnici și cinstiți ai țării noastre, de la Nord la Sud, de la sate și orașe, din țară și din diasporă.

Pentru ei și cu ei trebuie să muncim – oameni care au trecut prin greutăți, dar care nu și-au pierdut speranța; care, după atâtea decenii de incertitudine, merită să știe că vor putea trăi într-o țară pașnică, liberă, dreaptă și prosperă.

Integrarea europeană este calea prin care acest vis va deveni realitate.

Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi.

Într-un ceas bun și – la treabă!