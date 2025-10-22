Creștinii sunt invitați la hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Soroca

Credincioșii din Soroca sunt invitați luni, 27 octombrie 2025, să participe la sărbătoarea hramului Bisericii Creștin Ortodoxe Române „Sfânta Cuvioasa Parascheva”. Evenimentul, devenit o tradiție de suflet pentru enoriași, va începe cu Sfânta Liturghie praznicală oficiată de la ora 09:00.

Lăcașul de cult „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, situat în Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca, își așteaptă enoriașii și oaspeții la sărbătoarea dedicată ocrotitoarei bisericii. Slujba praznicală va fi un prilej de rugăciune, comuniune și recunoștință pentru toți cei care păstrează vie credința și tradiția creștină în comunitate.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea femeilor și a celor aflați în suferință, adună anual numeroși credincioși. Biserica, îmbrăcată în culorile toamnei, devine un loc al liniștii și al rugăciunii, unde oamenii vin să mulțumească pentru binecuvântările primite și să se roage pentru sănătate, pace și prosperitate.


