Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă

Două școli, din Iaşi (România) şi Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite moldpres.md

Inițiativa, intitulată „Promovarea conexiunii transfrontaliere între școli prin strategii de educație informală”, are un buget total de 887 de mii de euro și aduce împreună Școala Gimnazială „Ion Simionescu” din Iași, în calitate de lider, și Gimnaziul nr. 2 din Drochia, ca partener. Proiectul va derula până în iulie 2027.

Din valoarea totală a proiectului, aproximativ 798 de mii de euro reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția partenerilor este de circa 89 de mii de euro, cu o repartizare de 90% din partea Uniunii Europene, 7,7% din partea liderului de parteneriat și 2,3% din partea partenerului din Republica Moldova.

Obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea calității și incluziunii serviciilor educaționale; modernizarea infrastructurii școlare; dezvoltarea competențelor cadrelor didactice; implementarea de activități educaționale comune, inovatoare, cu accent pe educația non-formală și incluzivă.

Potrivit Sabinei Manea, directoarea Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu” și manager de proiect, obiectivul specific este creșterea gradului de conștientizare asupra impactului pozitiv al serviciilor educaționale de calitate, care răspund nevoilor elevilor și promovează incluziunea.

La Iași, proiectul prevede construirea a două săli de clasă și a unui laborator, toate complet dotate și adaptate nevoilor actuale. La Drochia vor fi reabilitate 13 săli de clasă, modernizate instalațiile electrice și de încălzire, și achiziționate echipamente și mobilier pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES).

De asemenea, va fi creat un Centru Comun de Excelență pentru 30 de profesori, care vor participa la programe de formare în educația non-formală și outdoor. Totodată, 15 profesori din Drochia vor avea oportunitatea să ia parte la activități educaționale în Iași, axate pe învățământ la distanță, educație outdoor și incluzivă.

„O componentă esențială o reprezintă șase Cluburi Educaționale Comune pentru elevi, care vor depăși barierele geografice și culturale, oferind activități extracurriculare pentru dezvoltarea abilităților de viață, gândire critică, creativitate și spirit de echipă. Vor fi organizate și evenimente transfrontaliere față în față, cu participarea a 100 de elevi din fiecare comunitate”, indică proiectul.

Proiectul va implica 1.315 elevi, dintre care 1.094 din Iași (417 din grupuri vulnerabile) și 221 din Drochia (163 din grupuri vulnerabile), alături de 85 de cadre didactice și 19 nedidactice.

Pe termen lung, proiectul urmărește creșterea calității actului educațional prin infrastructură modernizată, formare continuă și o abordare comună a educației incluzive, susținută de o campanie de informare privind importanța educației non-formale și beneficiile colaborării transfrontaliere.

Proiectul face parte din Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021-2027, fiind finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de statele participante.