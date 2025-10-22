Fracțiunea deputaților cu dosare penale

De către
OdN
-
0
56

Sunt vizați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă au acces în Legislativ după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt cei cinci deputați din noul Legislativ care vor fi nevoiți să-și împartă timpul între ședințele parlamentare și cele de judecată. 

Dosarele lui Igor Dodon

Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, care a obținut un scor de 24,2% la parlamentarele din 2025, aduce în Legislativ 26 de deputați. Cel puțin doi dintre ei au dosare penale aflate la faza de cercetare judecătorească… CITIȚI materialul integral pe zdg.md


Articolul precedentȘcoli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă
Articolul următorTrei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.