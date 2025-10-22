Fracțiunea deputaților cu dosare penale

Sunt vizați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă au acces în Legislativ după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt cei cinci deputați din noul Legislativ care vor fi nevoiți să-și împartă timpul între ședințele parlamentare și cele de judecată.

Dosarele lui Igor Dodon

Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, care a obținut un scor de 24,2% la parlamentarele din 2025, aduce în Legislativ 26 de deputați. Cel puțin doi dintre ei au dosare penale aflate la faza de cercetare judecătorească… CITIȚI materialul integral pe zdg.md