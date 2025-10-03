Ziua Profesorilor la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO

La 2 octombrie, la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a avut loc un eveniment dedicat Zilei Profesorilor. Elevii de la diferite catedre au prezentat un concert frumos, organizat de Doina Petric, diriginta anului IV.

Evenimentul a fost prezentat de Alexandrina Molodoi și Nica Goghidză. Sala a fost plină, iar la final elevii au venit cu un mesaj de recunoștință pentru profesori.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporteri MoJo: Nicoleta Pînzari