Ziua Profesorilor la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO

De către
OdN
-
0
50

La 2 octombrie, la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a avut loc un eveniment dedicat Zilei Profesorilor. Elevii de la diferite catedre au prezentat un concert frumos, organizat de Doina Petric, diriginta anului IV.

Evenimentul a fost prezentat de Alexandrina Molodoi și Nica Goghidză. Sala a fost plină, iar la final elevii au venit cu un mesaj de recunoștință pentru profesori.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.
Reporteri MoJo: Nicoleta Pînzari


Articolul precedentLa Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO
Articolul următorAșa s-a votat la Sobari: PAS conduce clasamentul
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.