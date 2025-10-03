Așa s-a votat la Sobari: PAS conduce clasamentul

Locuitorii din Sobari și-au exprimat opțiunile politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de Blocul Electoral Patriotic.

Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)46 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic41 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”13 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”11 voturi

În Sobari, PAS a ieșit învingător cu 46 de voturi, însă la o diferență mică de Blocul Electoral Patriotic, care a acumulat 41 de voturi. Celelalte formațiuni politice au obținut scoruri modeste, iar prezența la vot a fost moderată.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


