Așa s-a votat la Mălcăuți: scor de baschet la alegeri – PAS a întrecut de vreo trei ori Blocul Electoral Patriotic

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au adus rezultate interesante în satul Mălcăuți, unde locuitorii au împărțit voturile între principalele formațiuni politice, cu un mare avans pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 49 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 15 voturi

În satul Mălcăuți, PAS a obținut primul loc cu 49 de voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic, cu 15 voturi. Restul partidelor și candidaților independenți au acumulat scoruri reduse, iar participarea electorală a fost una moderată.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29