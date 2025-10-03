Așa s-a votat la Balinți: Blocul Electoral Patriotic cu mult peste PAS

În satul Balinți, alegătorii au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele:
-
Blocul Electoral Patriotic – 86 voturi
-
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 16 voturi
-
Blocul Electoral „Alternativa” – 15 voturi
În Balinți, Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe primul loc, cu 86 de voturi, având un avans semnificativ față de PAS, care a acumulat 16 voturi. Restul formațiunilor au obținut rezultate foarte modeste.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29