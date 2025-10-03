Așa s-a votat la Balinți: Blocul Electoral Patriotic cu mult peste PAS

În satul Balinți, alegătorii au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele:

  • Blocul Electoral Patriotic86 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)16 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”15 voturi

În Balinți, Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe primul loc, cu 86 de voturi, având un avans semnificativ față de PAS, care a acumulat 16 voturi. Restul formațiunilor au obținut rezultate foarte modeste.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


