Așa s-a votat la Balinți: Blocul Electoral Patriotic cu mult peste PAS

De către

În satul Balinți, alegătorii au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o preferință pentru Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Conform datelor Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele sunt următoarele:

Blocul Electoral Patriotic – 86 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 16 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 15 voturi

În Balinți, Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe primul loc, cu 86 de voturi, având un avans semnificativ față de PAS, care a acumulat 16 voturi. Restul formațiunilor au obținut rezultate foarte modeste.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29