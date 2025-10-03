Așa s-a votat la Cerlina: Blocul Electoral Patriotic este în top

28

Locuitorii din satul Cerlina și-au ales reprezentanții la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, proces care s-a desfășurat într-o atmosferă calmă și cu o participare semnificativă. Rezultatele arată o competiție strânsă între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), primele două formațiuni politice care au reușit să atragă cele mai multe voturi în această localitate.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor se prezintă astfel:

  • Blocul Electoral Patriotic144 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)95 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”35 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”31 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”20 voturi

În Cerlina, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 144 de voturi, fiind urmat de PAS, care a acumulat 95 de voturi. Pe locul trei s-a situat Partidul „Democrația Acasă” cu 35 de voturi, iar Partidul Nostru a adunat 31 de voturi. Restul concurenților au obținut rezultate modeste.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


