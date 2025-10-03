Așa s-a votat la Țepilova: peste 100 de voturi diferență între Blocul Electoral Patriotic și PAS

Duminică, 28 septembrie 2025, locuitorii satului Țepilova și-au exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare, un scrutin care a arătat preferințele politice locale și raportul de forțe dintre partidele aflate în competiție. Participarea alegătorilor a scos în evidență două formațiuni politice dominante, dar și câteva partide care au reușit să adune un număr semnificativ de voturi.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele se prezintă astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 174 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 71 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 36 voturi

– Partidul „Democrația Acasă” – 22 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 12 voturi

În Țepilova, Blocul Electoral Patriotic s-a detașat în frunte, cu 174 de voturi, având un avans clar față de PAS, care a obținut 71 de voturi. Pe locurile următoare s-au clasat Partidul Nostru (36 de voturi) și Democrația Acasă (22 de voturi), în timp ce Blocul Electoral Alternativa a strâns 12 voturi.

Astfel, configurația voturilor confirmă că localitatea rămâne un teren de competiție intensă între principalele formațiuni, cu un avantaj vizibil pentru Blocul Electoral Patriotic.