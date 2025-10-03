Jazz și poezie la Soroca / VIDEO

La Soroca, muzica și poezia s-au întâlnit într-un spectacol aparte, unde acordurile de jazz și versurile Radmilei Popovici au creat un moment memorabil pentru publicul prezent. Proiectul „Jazz’n Chișinău”, în colaborare cu binecunoscuta poetă, a adus în fața oamenilor un recital ce a unit sensibilitatea cuvântului cu energia muzicii, reușind să atingă sufletele tuturor.

Atmosfera a fost una caldă și plină de emoție, iar armonia dintre poezie și jazz a transformat sala într-un spațiu al trăirilor autentice. Fiecare vers și fiecare interpretare muzicală au purtat un mesaj de profunzime, demonstrând puterea artei de a apropia oamenii și de a-i face să vibreze la unison. Evenimentul de la Soroca a reprezentat prima oprire a unui proiect cultural care își propune să ajungă și în alte localități ale Republicii Moldova. Publicul sorocan a avut, astfel, privilegiul de a fi martor la debutul acestei inițiative, care urmează să ducă frumusețea jazzului și a poeziei către cât mai multe comunități din țară. „Jazz’n Chișinău” și Radmila Popovici au demonstrat că atunci când muzica și poezia se întâlnesc, se naște o experiență artistică unică – o adevărată sărbătoare a spiritului.


