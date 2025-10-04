Atenție la fraudele online: platforme false de investiții precum TXEX fac victime

Tot mai multe persoane riscă să cadă în plasa unor scheme de fraudă online care promit câștiguri rapide prin investiții. Platforme aparent legitime, precum TXEX și multe altele, simulează profituri consistente, dar în realitate colectează direct banii depuși de utilizatori.

Nu este vorba doar de o problemă locală. Instituții de supraveghere financiară și securitate cibernetică din țări precum Noua Zeelandă, Australia sau Albania au emis deja avertismente oficiale împotriva TXEX. Aceste platforme nu sunt reglementate, iar practicile lor au fost catalogate drept abuzive și frauduloase.

În Republica Moldova, experții atrag atenția că lipsa de informare și dorința de câștiguri rapide fac ca aceste scheme să aibă un teren fertil.

Metodele folosite sunt bine puse la punct și exploatează încrederea oamenilor: Victimele sunt atrase pe WhatsApp, Telegram, TikTok sau Signal, în grupuri „private” conduse de așa-ziși mentori. Mesajele automate creează impresia unei comunități de succes.

Se recomandă investiții mici la început, iar uneori se permit retrageri parțiale pentru a da senzația de legitimitate. Interfața afișează grafice și profituri false, menite să încurajeze depuneri tot mai mari.

La sume consistente, accesul la bani devine imposibil. Apar „taxe de retragere”, „verificări KYC contra cost” sau „investiții suplimentare pentru deblocare”. Utilizatorii sunt presați să reinvestească și chiar să atragă alte persoane, schema căpătând trăsături piramidale.

Victimele sunt adesea convinse să instaleze aplicații dubioase (.apk sau .mobileconfig) care pot compromite complet dispozitivele și datele personale.

Fișierele distribuite prin aceste platforme sunt deosebit de periculoase:

.apk – detectat ca troian, poate infecta telefoanele cu Android.

.mobileconfig – configurat pentru dispozitive Apple, poate restricționa funcții, impune parole sau deschide acces atacatorilor la conexiuni Wi-Fi, VPN sau date sensibile.

Specialiștii în securitate recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale:

Verificați dacă platforma este autorizată. În Moldova, lista entităților licențiate poate fi consultată pe site-ul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) sau pe pagina Băncii Naționale a Moldovei.

Evitați să răspundeți la invitații de pe WhatsApp, Telegram sau alte rețele atunci când vin din partea necunoscuților.

Nu descărcați aplicații din afara magazinelor oficiale (Google Play, App Store).

Nu oferiți documente personale și nu instalați aplicații la cererea unor persoane necunoscute.

Nu permiteți acces remote (prin aplicații ca AnyDesk sau TeamViewer) pe telefon sau calculator.

Consultați un specialist financiar autorizat sau propria bancă înainte de a face investiții.

Un principiu simplu rămâne valabil: dacă cineva promite câștiguri rapide și garantate, este aproape sigur o fraudă.

Cazurile de fraudă precum TXEX arată cum tehnologia este folosită pentru a manipula și exploata financiar cetățenii. În Republica Moldova, unde interesul pentru investiții online este în creștere, vigilența este singura armă reală împotriva acestor scheme. Raportarea suspiciunilor către autorități și informarea constantă sunt pași esențiali pentru a preveni pierderile.