La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO

Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, s-a desfășurat ediția a XIX-a a Conferinței Științifice Internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, având ca temă centrală marcarea a 160 de ani de la nașterea lui Constantin Stere. Evenimentul a reunit academicieni, profesori universitari și cercetători de renume din Republica Moldova, România, Germania, Franța și Italia.

Conferința a fost organizată de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova, fiind prezentată de Conf. univ., dr. hab. Nina Corcinschi, director al institutului.

Evenimentul a pus în prim-plan nu doar contribuțiile științifice în domeniul filologiei moderne, ci și personalitatea complexă a lui Constantin Stere, gânditor, scriitor și om politic, a cărui moștenire culturală și intelectuală rămâne de o actualitate covârșitoare.

Conferința de la Soroca a reconfirmat rolul fundamental al filologiei în înțelegerea identității culturale europene și a adus un omagiu unuia dintre marii promotori ai unității și modernizării naționale – Constantin Stere. Totodată, prin participarea unor personalități academice de talie internațională, evenimentul a consolidat dialogul științific între Republica Moldova și spațiul academic european.