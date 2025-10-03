La Soroca a avut loc o Conferință Științifică Internațională dedicată lui Constantin Stere / VIDEO

Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, s-a desfășurat ediția a XIX-a a Conferinței Științifice Internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, având ca temă centrală marcarea a 160 de ani de la nașterea lui Constantin Stere. Evenimentul a reunit academicieni, profesori universitari și cercetători de renume din Republica Moldova, România, Germania, Franța și Italia.

Conferința a fost organizată de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova, fiind prezentată de Conf. univ., dr. hab. Nina Corcinschi, director al institutului.

Evenimentul a pus în prim-plan nu doar contribuțiile științifice în domeniul filologiei moderne, ci și personalitatea complexă a lui Constantin Stere, gânditor, scriitor și om politic, a cărui moștenire culturală și intelectuală rămâne de o actualitate covârșitoare.

Conferința de la Soroca a reconfirmat rolul fundamental al filologiei în înțelegerea identității culturale europene și a adus un omagiu unuia dintre marii promotori ai unității și modernizării naționale – Constantin Stere. Totodată, prin participarea unor personalități academice de talie internațională, evenimentul a consolidat dialogul științific între Republica Moldova și spațiul academic european.


OdN
OdN
OdN fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

