Așa s-a votat la Iorjnița: Blocul Electoral Patriotic este lider aici

Locuitorii din Iorjnița și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o competiție strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, cu un avans pentru cel din urmă.

Potrivit datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

Blocul Electoral Patriotic – 118 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 63 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 34 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 28 voturi

În Iorjnița, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 118 voturi, în timp ce PAS s-a clasat pe locul doi, cu 63 de sufragii. „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” au acumulat rezultate moderate, iar restul competitorilor au avut scoruri scăzute.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29