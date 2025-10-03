Așa s-a votat la Floriceni: Blocul Electoral Patriotic rămâne în preferințele alegătorilor

La Floriceni, scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a adus o competiție mai strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, cele două formațiuni împărțind cele mai multe voturi exprimate.

Conform datelor oficiale ale Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

  • Blocul Electoral Patriotic36 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)10 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”6 voturi

În Floriceni, Blocul Electoral Patriotic a câștigat detașat, acumulând 36 de voturi, față de cele 10 ale PAS, în timp ce restul formațiunilor au obținut scoruri foarte reduse. Rezultatele reflectă o susținere considerabilă pentru Blocul Electoral Patriotic în această localitate, comparativ cu alte sate din raion.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


