Așa s-a votat la Bulbocii Noi: PAS peste ceilalți candidați

Locuitorii din Bulbocii Noi și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a reușit să obțină de patru ori mai multe sufragii decât principalii săi competitori.
Potrivit Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 52 voturi
Blocul Electoral Patriotic – 13 voturi
Partidul „Partidul Nostru” – 11 voturi
În Bulbocii Noi, PAS a câștigat detașat cu 52 de voturi, în timp ce Blocul Electoral Patriotic și „Partidul Nostru” au obținut scoruri modeste (13, respectiv 11 voturi). Restul competitorilor au înregistrat rezultate minore, sub 5 voturi fiecare.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29