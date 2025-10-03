Așa s-a votat la Bulbocii Noi: PAS peste ceilalți candidați

De către

Locuitorii din Bulbocii Noi și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, iar rezultatele arată o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a reușit să obțină de patru ori mai multe sufragii decât principalii săi competitori.

Potrivit Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 52 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 13 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 11 voturi

În Bulbocii Noi, PAS a câștigat detașat cu 52 de voturi, în timp ce Blocul Electoral Patriotic și „Partidul Nostru” au obținut scoruri modeste (13, respectiv 11 voturi). Restul competitorilor au înregistrat rezultate minore, sub 5 voturi fiecare.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29